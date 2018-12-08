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10:28 (мск), источник: Mail Новости

Ученые составили карту возможных землетрясений

На ней показаны регионы, которые подвергаются наибольшему риску.

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Источник: Global Earthquake Model

Ученые составили новые карты, которые показывают, какие части земного шара подвергаются наибольшему риску землетрясений.

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Карта глобальной сейсмической опасности показывает в деталях, какие части земного шара подвержены землетрясениям, например, Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.

На еще одной карте отмечены области, в которых в результате движения грунта могут быть повреждены здания, например, в Гватемале. Ученые показали густонаселенные регионы планеты, которым грозит наибольшая опасность из-за сейсмической активности, например, Индия и Индонезия.

Карты стали результатом многолетних усилий ученых, координируемых некоммерческой организацией «Глобальная модель землетрясений» (GEM) в Италии. Она работает не только с исследователями, но и должностными лицами, которые ответственны за готовность к стихийным бедствиям и ликвидацию их последствий.

GEM планирует обновлять карты примерно раз в год. Это первый подобный проект с 1999 года. Он объединяет более 30 национальных и региональных моделей из таких источников, как Геологическая служба США и китайская Администрация по вопросам землетрясений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карты учитывают последние научные открытия и существенно пересматривают данные предыдущих моделей. Например, вопреки общепринятому мнению, они показывают, что с Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом связано больше опасностей, чем с сейсмической активностью в Гималаях.

Модели довольно точно учитывают риски разрушений в регионах, ведь команды собирали информацию о материалах построек, количестве этажей и том, отвечают ли здания сейсмостойким нормам. По данным исследователей, две трети зданий в мире расположены всего в 15 странах.

Будущие версии карт могут включать и такие факторы, как риск возникновения цунами.

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