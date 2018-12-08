Ученые составили карту возможных землетрясений
На ней показаны регионы, которые подвергаются наибольшему риску.
На ней показаны регионы, которые подвергаются наибольшему риску.
Ученые составили новые карты, которые показывают, какие части земного шара подвергаются наибольшему риску землетрясений.
Карта глобальной сейсмической опасности показывает в деталях, какие части земного шара подвержены землетрясениям, например, Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.
На еще одной карте отмечены области, в которых в результате движения грунта могут быть повреждены здания, например, в Гватемале. Ученые показали густонаселенные регионы планеты, которым грозит наибольшая опасность
Карты стали результатом многолетних усилий ученых, координируемых некоммерческой организацией «Глобальная модель землетрясений» (GEM) в Италии. Она работает не только с исследователями, но и должностными лицами, которые ответственны за готовность к стихийным бедствиям и ликвидацию их последствий.
GEM планирует обновлять карты примерно раз в год. Это первый подобный проект с 1999 года. Он объединяет более 30 национальных и региональных моделей из таких источников, как Геологическая служба США и китайская Администрация по вопросам землетрясений.
Карты учитывают последние научные открытия и существенно пересматривают данные предыдущих моделей. Например, вопреки общепринятому мнению, они показывают, что с Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом связано больше опасностей, чем с сейсмической активностью в Гималаях.
Модели довольно точно учитывают риски разрушений в регионах, ведь команды собирали информацию о материалах построек, количестве этажей и том, отвечают ли здания сейсмостойким нормам. По данным исследователей, две трети зданий в мире расположены всего в 15 странах.
Будущие версии карт могут включать и такие факторы, как риск возникновения цунами.
Читайте также: