В Госдуме прокомментировали фото Порошенко с солдатом, носящим эмблему СС

Ранее Порошенко опубликовал в Facebook «патриотическое» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.
Этот акт братания с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным. Здесь уже речь идёт не только о нелюбви к России. Это плевок, в первую очередь, в сторону Европы.
«Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез. Даже если на Украине подобные проявления фашизма приветствуются, существует огромное количество международных документов, по которым наш горячо любимый Евросоюз обязан привлечь к ответственности зарвавшегося Порошенко», — сказал РИА Новости Козенко.
СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах. Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками.
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