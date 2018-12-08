Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запах старости: ученые сказали, почему пожилые люди плохо пахнут
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
ВИЧ-диссидентка пойдет под суд за смерть своего новорожденного ребенка
Принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с женой
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат ВР
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
Певица Штурм снимает свой бюст крупным планом - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
“Свадьба будет”: Басков о заявлении Волочковой про их женитьбу
В Раде о последствии закрытия заводов РФ в Украине
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
13:20 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали фото Порошенко с солдатом, носящим эмблему СС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Фотография президента Украины Петра Порошенко с эмблемой танковой дивизии СС не должна остаться безнаказанной, страны Евросоюза обязаны отреагировать на этот инцидент, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко.

Наверх
Источник: AP 2018

Ранее Порошенко опубликовал в Facebook «патриотическое» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.

Этот акт братания с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным. Здесь уже речь идёт не только о нелюбви к России. Это плевок, в первую очередь, в сторону Европы.

«Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез. Даже если на Украине подобные проявления фашизма приветствуются, существует огромное количество международных документов, по которым наш горячо любимый Евросоюз обязан привлечь к ответственности зарвавшегося Порошенко», — сказал РИА Новости Козенко.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах. Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками.

 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Найдены личинки-убийцы с «ножами» вместо рта
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Росрыболовство заявило о двукратном снижении цен на красную икру
Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье
Силуанов: вице-премьеры будут лично отвечать за нацпроекты
Спорт
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60 8 декабря 60 лет исполняется едва ли не самому известному в мире российскому спортивному чиновнику и политику Виталию Мутко
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как дизайнеры украсили свой дом к новогодним праздникам
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 21 461
носите ли вы бижутерию 158
Передача "Голос" вызывает отторжение. 132
Никита или Ян? 107
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь