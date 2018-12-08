В Госдуме прокомментировали фото Порошенко с солдатом, носящим эмблему СС

Источник: AP 2018

Ранее Порошенко опубликовал в Facebook «патриотическое» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.

Этот акт братания с эсэсовцами не должен остаться безнаказанным. Здесь уже речь идёт не только о нелюбви к России. Это плевок, в первую очередь, в сторону Европы.

«Его в гости пустили, а он своими сапожищами на стол вылез. Даже если на Украине подобные проявления фашизма приветствуются, существует огромное количество международных документов, по которым наш горячо любимый Евросоюз обязан привлечь к ответственности зарвавшегося Порошенко», — сказал РИА Новости Козенко.