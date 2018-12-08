Житель Донбасса опознал в задержанном в Черном море военном пытавшего его сотрудника СБУ

Житель Донбасса опознал в одном из 24 арестованных за незаконное пересечение границы украинских военных пытавшего его сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.
К нам обратился житель Донецкой области. Он опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ как лицо, пытавшее его в Бердянске с причинением серьезных телесных повреждений.
Он сообщил, что правоохранительные органы Донецка уже заинтересовались этим фактом. «Мы обратились с просьбой какие-то материалы нам предоставить. Вот какой контингент руководил действиями ВМС Украины», — заключил Шишов.
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