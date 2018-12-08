Корабль Dragon доставил груз на МКС

Источник: Reuters

Космический корабль Dragon в субботу успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

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Dragon доставил на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Груз включает жидкий метан и модули для совершения операции по дозаправке, с помощью которых впервые будет проведен эксперимент по перекачке этого вида топлива в бак модуля на высоте примерно 400 км от Земли.

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon в среду. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.