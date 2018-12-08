Митингующий Париж: культурная и торговая жизнь замерла — город терпит убытки

Источник: AP 2018

В Париже полицейские задержали более 570 демонстрантов, свыше 360 из них находятся под стражей. Такие данные приводит префектура полиции французской столицы. Как пишут местные СМИ, власти изменили свои действия: протестующих начали задерживать еще на подходе к Елисейским Полям, не давая им собраться в толпу.

Французы продолжают протестные акции, несмотря на уступки властей — правительство заморозило повышение цен на топливо, которое было запланировано с 1 января.

Основная акция протеста сосредоточена на Елисейских Полях, которые заполонили митингующие.

Несколько раз протестующие пытались прорваться к президентскому дворцу. Стражи правопорядка в касках и со щитами их оттесняют. Все прилегающие переулки перекрыты полицейскими машинами. Применяется слезоточивый газ. Сами митингующие периодически забрасывают сотрудников правопорядка петардами и дымовыми шашками.

Кроме того, участники протестов срывают дорожные знаки, разбирают брусчатку и провоцируют полицейских, кидая в них камни и выкрикивая оскорбления. RT ведет прямую трансляцию.

С раннего утра в Париже позиции заняли бронемашины французской жандармерии — такое происходит впервые за 13 лет, сообщает ТАСС. Они снабжены бульдозерными ножами для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов. Какие настроения царят во Франции, Business FM рассказал житель Парижа, переводчик Даниил Воробьев:

— Не всегда понятно, кто первый все-таки спровоцировал эти столкновения. Насколько агрессивны протестующие и насколько адекватны действия полиции?

— Все зависит от мест. Например, на площади Этуаль была довольно спокойная обстановка, протестующие даже разговаривали с полицейскими, шутили. А в других местах было больше агрессии, полиция объявляла много раз: «Разойдитесь, иначе мы будем применять слезоточивый газ».

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— Похоже на то, что митингующие собираются штурмовать Елисейский дворец, как это анонсировалось?

— Пока сказать невозможно. Это объявлялось на странице манифестации, на страницах в Facebook, что в этот раз мы дойдем до Елисейского дворца. Насколько они серьезно сами в это верят, я не знаю. Я предполагаю примерно такой же сценарий, как и неделю назад, что если их начнут вытеснять с Елисейских Полей, то все это переместится на прилегающие улицы.

— За время митингов появились у протестующих какие-то лидеры, организаторы или это по-прежнему разрозненные группы людей?

— Я знаю, что политики и профсоюзные деятели не пытаются как-то этим пользоваться, делают заявления — либо они за, либо они против.

— Появилась информация, что из социальных сетей удаляются все призывы к выходу на акции, что Facebook буквально сам зачищает все такие посты.

— Я слышал, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это не исключено, по крайней мере на странице в Facebook «Акт IV» какие-то посты публикуются. Но были ли там удаленные администраторами посты, я не знаю.

Источник: AP 2018

— Касательно рождественских праздников, можно сказать, что они испорчены, потому что магазины, музеи закрыты, туристы действительно не могут ничего посмотреть, купить подарки, куда-то пройти?

— Пока еще рано говорить о таком.

Меньше чем в километре от Елисейских Полей часть магазинов по-прежнему открыта, некоторые закрываются сейчас, ожидая, что будет что-то вечером. Те, что на Елисейских Полях находятся, да, многие забаррикадировались еще вчера, установили деревянные щиты, закрывающие витрины, но даже на соседних улицах все гораздо спокойнее.

В субботу во всех центральных магазинах столицы Франции опущены жалюзи. Некоторые дополнительно забиты щитами. Несколько кафе и ресторанов возвели высокие заборы и стены. Ресторатор Андрей Деллос говорит, что сейчас в Париже его кафе «Пушкинъ» переживает не лучшие времена:

«Ресторан-кафе «Пушкинъ» находится на площади Мадлен, это как раз та зона, где происходят волнения, по крайней мере ее часть. Может быть, не самая активная, потому что основное происходит вокруг Триумфальной арки. Там все бьют, все ломают, у ряда моих знакомых сломали бутики, все вытащили, поджигают машины. У нас на Мадлен тоже хулиганы порываются.

Сегодня мы его закрыли, именно на сегодняшний день, потому что сегодня обещали какие-то беспрецедентные волнения, из-за чего мы и закрыли кафе, все заклеили, витрины у нас заклеены, сидим, как в осаде. Мы не столько за ресторан беспокоимся, сколько за наших сотрудников.

Но это очень серьезный удар по экономике Парижа, Франции, это действительно тот период, когда коммерция оживает, люди делают закупки на Новый год, Рождество, и, как правило, это происходит по уик-эндам. Но сейчас все это замерло. Кафе «Пушкинъ» сейчас невероятно популярно в Париже, и первый заказ для приезжающих людей связан именно с нашим кафе, и аннуляций невероятное количество, что вполне естественно: кому охота рисковать? Это опасно для жизни, то, что происходит, не только для коммерции".

Россияне, которые отправляются в Париж в ближайшие дни, поездки не отменяют. Однако те, у кого есть время, либо задумались, либо уже отказываются от поездок, говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

— Туристы, у которых поездка вот-вот должна состояться, как показывает практика, не боятся такого рода беспорядков и относятся к ним с опасением, но не отменяют. Те же, у кого путешествие запланировано на рождественский период, сейчас в раздумьях. Есть желание и понимание перенести само путешествие, если сама Франция является конечным маршрутом, в другие регионы. Как правило, они едут в Ниццу, в Канны. Нужно понимать, что продажи дальнего периода пока встали, урон, который наносят митинги, сказывается на глубине продажи направления, потому что они отметают потенциально тех, кто планирует отпуск после новогодних праздников, а большая доля россиян сейчас выбирает такого рода путешествия, или вот захватив кусочек конца новогоднего путешествия. Но говорить о том, что массово отказываются от путевок, — нет.

Единственное, что сейчас вызывает опасения, — это будет ли очередная забастовка авиадиспетчеров, и все остальное воспринимается как французский туристический экстрим.

— Если турист хочет отказаться, то он потеряет деньги?

— Операторы, перевозчики больше склонны идти на более мягкие санкции, нежели чем предусмотрено договорами. А так без рекомендации МИД отказ просто потому, что там беспорядки, не является форс-мажором.