Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»

Источник: AP 2018

Сегодня девочка вместе с семьей сходила на экскурсию на «Мосфильм» в компании директора киностудии Карена Шахназарова.

Путин позвонил Веронике и поинтересовался, нравится ли ей столица. Та рассказала, где сейчас находится, и поблагодарила президента.

«Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.

Он также поинтересовался здоровьем девочки. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья», — сказал Путин.