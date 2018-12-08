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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на «Мосфильм».

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Источник: AP 2018

Сегодня девочка вместе с семьей сходила на экскурсию на «Мосфильм» в компании директора киностудии Карена Шахназарова.

Путин позвонил Веронике и поинтересовался, нравится ли ей столица. Та рассказала, где сейчас находится, и поблагодарила президента.

«Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.

Он также поинтересовался здоровьем девочки. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья», — сказал Путин.

На днях президент побывал на форуме добровольцев, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной» и показали стенд, к которому были прикреплены конверты с желаниями тяжелобольных детей. Каждый может взять конверт со стенда и исполнить мечту ребенка. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание Вероники, которая мечтает увидеть мир кино изнутри.

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