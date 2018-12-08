Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на «Мосфильм».
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на «Мосфильм».
Сегодня девочка вместе с семьей сходила на экскурсию на «Мосфильм» в компании директора киностудии Карена Шахназарова.
Путин позвонил Веронике и поинтересовался, нравится ли ей столица. Та рассказала, где сейчас находится, и поблагодарила президента.
«Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве, передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.
На днях президент побывал на форуме добровольцев, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной» и показали стенд, к которому были прикреплены конверты с желаниями тяжелобольных детей. Каждый может взять конверт со стенда и исполнить мечту ребенка. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание Вероники, которая мечтает увидеть мир кино изнутри.