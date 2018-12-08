«Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победительницей конкурса «Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победительницей конкурса «Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики.
«Титул 68-й Мисс Мира достается: Ванесса Понс де Леон из Мексики, поздравляем!!» — говорится в официальном микроблоге конкурса в Twitter.
Наталья Строева, представлявшая Россию, вошла в первую тридцатку.
Финал конкурса прошел в Китае на острове Хайнань.
Конкурс «Мисс мира» впервые провели в Великобритании в 1951 году. Россиянки два раза завоевывали этот титул — Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.
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