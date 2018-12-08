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18:07 (мск), источник: РИА Новости

«Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победительницей конкурса «Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики.

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«Титул 68-й Мисс Мира достается: Ванесса Понс де Леон из Мексики, поздравляем!!» — говорится в официальном микроблоге конкурса в Twitter.

Наталья Строева, представлявшая Россию, вошла в первую тридцатку.

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Финал конкурса прошел в Китае на острове Хайнань.

Конкурс «Мисс мира» впервые провели в Великобритании в 1951 году. Россиянки два раза завоевывали этот титул — Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.

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