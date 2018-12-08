«Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики

«Титул 68-й Мисс Мира достается: Ванесса Понс де Леон из Мексики, поздравляем!!» — говорится в официальном микроблоге конкурса в Twitter .

Конкурс «Мисс мира» впервые провели в Великобритании в 1951 году. Россиянки два раза завоевывали этот титул — Юлия Курочкина в 1992 году и Ксения Сухинова в 2008-м.