Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране». Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».