Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Источник: РИА "Новости"

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в Москве в субботу в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы», — говорится в сообщении.

Информация о смерти Алексеевой появилась также на сайте СПЧ. «Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы», — говорится в сообщении.

«Сказать, что нам будет ее не хватать, — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся на сайте.

О Людмиле Алексеевой

Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет Московского государственного университета. Работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, научным редактором редакции археологии и этнографии в издательстве «Наука». В 1970—1977 годах была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР.

Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры.

Стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям. Участвовала в выпуске первого в СССР нелегального правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий».

В 1974 году Алексеевой объявлено предостережение по указу Президиума Верховного Совета СССР за «систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений». В феврале 1977 года вынуждена была эмигрировать из Советского Союза, поселилась в Соединенных Штатах. Автор ряда научных работ по истории диссидентского движения в СССР.

Алексеева вернулась в Россию в 1993 году, в 1996-м она возглавила восстановленную старейшую правозащитную организацию — Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году была включена в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая в 2004 году была преобразована в СПЧ.