Мексиканский волонтер: что известно о новой «Мисс мира»
26-летняя Ванесса Понсе де Леон не только красавица, но и волонтер.
26-летняя Ванесса Понсе де Леон не только красавица, но и волонтер.
В южнокитайском городе Санья на
Ванесса стала первой мексиканкой, получившей такой титул. Корону победительнице вручила Мануши Чхиллар из Индии. По словам Ванессы, она до сих пор не может поверить в свою победу. Россиянка Наталья Строева из Якутии вошла в первую тридцатку состязания в красоте, эрудиции и изяществе.
Финал длился около 3 часов. Претендентки на звание «Мисс мира» танцевали в национальных костюмах, а затем публика смотрела видеоролики о деятельности девушек в промежуточном этапе конкурса. На протяжении месяца они участвовали в спортивных состязаниях, конкурсе талантов и дефиле в вечерних нарядах, благотворительных проектах.
Для Ванессы Понсе благотворительность — не только этап состязания за корону, но и образ жизни. Мексиканка своим примером доказывает, что красота должна сопровождаться духовностью. Окончив университет Гуанахуато, она получила степень в области международного бизнеса и диплом специалиста в сфере прав человека.
В свободное время новая «Мисс мира» занимается волонтерской деятельностью в организации Migrantes en el Camino. Значительная часть
Девушка уверена, что каждому стоит попробовать себя в роли волонтера. Свой новый статус она хочет также использовать для помощи тем, кто в этом нуждается.
«Я очень надеюсь, что смогу затронуть как можно больше сердец и помочь всем, кому получится», — признается девушка после награждения.
По условиям конкурса, «Мисс мира» в течение года должна жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительных мероприятиях.
«Мисс мира» проходит уже в 68-й раз. Конкурс впервые появился в Великобритании летом 1951 года. Придумал его рекламный агент Эрик Морли и первое состязание называлось просто «конкурсом бикини» — конкурсом «Мисс мира» его окрестили в прессе. Морли, работавший в крупной сети ночных клубов и танцзалов Mecca (хорошо знакомой меломанам, как одно из мест зарождения так называемого «северного соула»), предположил, что «всемирный конкурс красоты» привлечет в Лондон во время Фестиваля Британии большое количество туристов.
Сам конкурс проводился совместно с одним из производителей только входивших в моду (и еще считавшихся не вполне пристойными)
Конкурс продолжает быть популярным и сегодня, несмотря на протесты феминисток, считающих, что такой способ определения «самой красивой» унижает достоинство женщины. Еще в 1970 году несогласные британки закидали сцену конкурса в «Ройял-Альберт-Холле» мешками с песком (серьезно напугав ведущего Боба Хоупа), случались подобные инциденты и в последующие десятилетия. А с 2014 года организаторы «Мисс мира» объявили об отказе от принесшего им некогда славу