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02:42 (мск), источник: РИА Новости

Пушков: заявление Чубайса обостряет отношения бизнеса и общества

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и бизнесом.

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Источник: Reuters

Ранее Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить предпринимателей. По его словам, в частности, бизнес «страну отстроил», восстановил «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет.

«Это все сделали те, кого общество называет олигархами… другого слова даже не придумали», — сказал Чубайс.

«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков в Twitter.

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