Пушков: заявление Чубайса обостряет отношения бизнеса и общества

Источник: Reuters

Ранее Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить предпринимателей. По его словам, в частности, бизнес «страну отстроил», восстановил «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет.

«Это все сделали те, кого общество называет олигархами… другого слова даже не придумали», — сказал Чубайс.