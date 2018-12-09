Пушков: заявление Чубайса обостряет отношения бизнеса и общества

Ранее Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить предпринимателей. По его словам, в частности, бизнес «страну отстроил», восстановил «безнадежно обрушившиеся» советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет.
«Это все сделали те, кого общество называет олигархами… другого слова даже не придумали», — сказал Чубайс.
«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит — скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков в Twitter.