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06:52 (мск), источник: Коммерсантъ

МОК: говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу еще рано

Участники Олимпийского саммита пришли к выводу, что обсуждать включение киберспорта в медальную олимпийскую программу — преждевременно.

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Источник: Reuters

В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике подчеркивается, что олимпийское движение не может игнорировать рост популярности киберспорта, но использование термина спорт в отношении электронных игр «требует дальнейшего обсуждения и изучения».

Также участники встречи в Лозанне отметили, что некоторые игры идут вразрез с олимпийскими ценностями, что исключает сотрудничество с ними.

При этом индустрия электронных игр движима коммерческими интересами, тогда как спортивное движение опирается на ценности. Однако противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми и призывает международные спортивные федерации изучить возможные преимущества от использования электронных форм в традиционных видах спорта.

«Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов», — говорится в сообщении.

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