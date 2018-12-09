МОК: говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу еще рано

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В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике подчеркивается, что олимпийское движение не может игнорировать рост популярности киберспорта, но использование термина спорт в отношении электронных игр «требует дальнейшего обсуждения и изучения».

Также участники встречи в Лозанне отметили, что некоторые игры идут вразрез с олимпийскими ценностями, что исключает сотрудничество с ними.

При этом индустрия электронных игр движима коммерческими интересами, тогда как спортивное движение опирается на ценности. Однако противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми и призывает международные спортивные федерации изучить возможные преимущества от использования электронных форм в традиционных видах спорта.