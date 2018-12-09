МОК: говорить о включении киберспорта в олимпийскую программу еще рано
Участники Олимпийского саммита пришли к выводу, что обсуждать включение киберспорта в медальную олимпийскую программу — преждевременно.
Участники Олимпийского саммита пришли к выводу, что обсуждать включение киберспорта в медальную олимпийскую программу — преждевременно.
В размещенном на сайте Международного олимпийского комитета коммюнике подчеркивается, что олимпийское движение не может игнорировать рост популярности киберспорта, но использование термина спорт в отношении электронных игр «требует дальнейшего обсуждения и изучения».
При этом индустрия электронных игр движима коммерческими интересами, тогда как спортивное движение опирается на ценности. Однако противоречия не распространяются на некоторые игры, и саммит поощряет ускоренное сотрудничество с этими играми и призывает международные спортивные федерации изучить возможные преимущества от использования электронных форм в традиционных видах спорта.
«Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в контактную группу для изучения совместных проектов», — говорится в сообщении.