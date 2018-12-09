Финская журналистка «лишила» Петербург статуса культурной столицы России
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль сравнила Москву и
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль сравнила Москву и
Крунвалль находит весьма забавным и «совершенно непостижимым» то, что жителям
«Любовь» петербуржцев называть свой город российской культурной столицей вызывает у автора лишь «тихую улыбку».
«Здесь все немного медленнее, немного беднее и немного более консервативно, чем в Москве», — считает журналистка.
Однако автор утверждает, что ей нравятся оба российских города, и для того, чтобы не задевать ничьих чувств, приводит заранее придуманный ответ:
Ранее Черстин Крунвалль высказала мнение, что программа «Модный приговор» унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде. По ее мнению, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда неправа — то есть она должна измениться».
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, комментируя обвинения журналистки, заявил, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании».