Финская журналистка «лишила» Петербург статуса культурной столицы России

Источник: РИА "Новости"

Крунвалль находит весьма забавным и «совершенно непостижимым» то, что жителям Санкт-Петербурга, как ей кажется, «жизненно важно объяснить, что их город лучше, чем столица страны», при этом в самой Москве, по словам журналистки, подобное не встречается.

«Любовь» петербуржцев называть свой город российской культурной столицей вызывает у автора лишь «тихую улыбку».

По мнению журналистки, Москва символизирует «динамичное развитие, скорость, благосостояние и некоторое высокомерие», в то время как Петербург является дружелюбным мегаполисом, который при этом вызывает ощущение «маленького городка».

«Здесь все немного медленнее, немного беднее и немного более консервативно, чем в Москве», — считает журналистка.

Однако автор утверждает, что ей нравятся оба российских города, и для того, чтобы не задевать ничьих чувств, приводит заранее придуманный ответ:

«Город — это вам не верный муж, а значит, можно любить и два».

Ранее Черстин Крунвалль высказала мнение, что программа «Модный приговор» унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде. По ее мнению, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда неправа — то есть она должна измениться».