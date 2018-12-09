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09:49 (мск), источник: Известия

Ума Турман присоединилась к беспорядкам в Париже

Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акций протеста в Париже. Звезда Голливуда выложила в соцсетях фотографию из центра французской столицы.

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«Париж сегодня. Дымовые шашки и силовики повсюду», — написала Турман в Instagram.

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Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

По данным МВД страны, число задержанных во время протестов в Париже в субботу превысило 1,55 тыс. человек. Власти стянули в город дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника.

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