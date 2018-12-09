Кандидатка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс
Представительница
Представительница
Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.
Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее
На официальной странице конкурса Бангура пока не появилась в разделе участниц.
Финал соревнования состоится в таиландской столице Бангкоке 16 декабря. Россию представит Юлия Полячихина, победительница национального конкурса.