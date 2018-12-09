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08:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Кандидатка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс

Представительница Сьерра-Леоне на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018» Эстер Бангура бесследно исчезла. Она поплыла на состязание в Таиланд на корабле, но так и не добралась, передает El Nacional.

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Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.

Последняя публикация Бангуры в Instagram датируется 29 ноября. Это ее снимок-открытка для конкурса. На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике.

На официальной странице конкурса Бангура пока не появилась в разделе участниц.

Финал соревнования состоится в таиландской столице Бангкоке 16 декабря. Россию представит Юлия Полячихина, победительница национального конкурса.

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