Кандидатка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс

Как отмечает издание, почти все остальные участницы, кроме Бангуры, уже готовятся к мероприятию на месте. Они предпочли прилететь на самолете. Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий.