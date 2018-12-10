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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Канувшие в бездну. Самые загадочные исчезновения кораблей

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни и тысячи пропавших моряков, годы поиска и вечное клеймо «корабля-призрака» — за историю мореходства Мировой океан забрал много жизней. С развитием средств связи и радиолокации отыскать и оказать помощь терпящим бедствие стало проще. Но бесследные исчезновения случаются и в наше время, причем некоторые корабли обнаруживаются лишь спустя годы.

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Источник: AP 2018

РИА Новости представляет подборку пяти кораблей, ушедших в никуда.

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Подводная лодка «Сан-Хуан»

Связь с аргентинской дизельной подлодкой «Сан-Хуан» оборвалась 15 ноября 2017-го, спустя четыре дня после выхода на учения. В этот момент она находилась в 430 километрах от берега. В ходе последнего сеанса радиосвязи с борта субмарины докладывали о неполадках с аккумуляторными батареями, которые залило водой через вентиляционную систему. На борту возник пожар, и лодка стала погружаться на глубину. Больше в эфире экипаж «Сан-Хуана» не появился.

К поискам пропавшей субмарины привлекли десятки кораблей и самолетов, в том числе океанографическое судно ВМФ России «Янтарь». Правительство Аргентины даже назначило награду в 3,5 миллиона долларов за информацию об утонувшей лодке.

Однако «Сан-Хуан» обнаружили только через год на глубине более 900 метров в 500 километрах от берега. Точная причина крушения до сих пор не установлена.
Источник: AP 2018

На борту находились 44 моряка, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Сейчас решается вопрос, поднимать подводную лодку со дна или объявить место ее гибели воинским захоронением.

Барк «Копенгаген»

Датский пятимачтовый учебный барк «Копенгаген» построили в 1921-м в Шотландии. История пропавшего судна и всей его команды успела обрасти многочисленными легендами. «Копенгаген» считался одним из самых крупных и надежных парусников. Похожих по характеристикам кораблей в мире было построено всего шесть. Корпус «Копенгагена» изготовили из высококачественной стали, при его строительстве использовались последние достижения судостроения того времени. На борту размещались электро- и радиостанция, а палубные лебедки оснащались электроприводами.

Датский барк "Копенгаген"

Корабль использовали не только как грузовой транспортник, но и как учебный. Причем в последнем рейсе большинство членов команды, состоявшей из 61 человека, были кадетами. В декабре 1928-го барк вышел из порта Буэнос-Айреса, чтобы уже не вернуться. «Копенгаген» направлялся в австралийский Мельбурн. Поход должен был продлиться полтора месяца по хорошо известному и не самому сложному маршруту. Но уже через неделю корабль перестал выходить на связь. Его останки искали целый год. Безрезультатно.

Парусник бесследно исчез. Комиссия по расследованию происшествия пришла к выводу, что корабль погиб в результате непреодолимых сил стихии и непредвиденных случайностей.
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Но остается неясным, почему крушение произошло так быстро, что экипаж не смог передать сигнал бедствия, имея на борту все необходимое оборудование.

Подводная лодка С-117

Гибель советской подлодки С-117 «Щука» в декабре 1952-го называют самым загадочным происшествием в истории отечественного подводного флота. Подлодка служила на Тихоокеанском флоте с середины 1930-х (тогда, по старой классификации, она именовалась Щ-117). Во время Великой Отечественной «Щука» не участвовала в прямых столкновениях с вражескими кораблями и совершила только один боевой выход в августе 1945-го. В середине декабря 1952-го находилась на учениях бригады подводных лодок в Охотском море и выполняла роль «разведчика». Лодка вышла в море без сопровождения, раньше других кораблей. Последняя радиограмма с борта пришла 15 декабря.

Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-117 "Щука"

Отрабатывалось несколько версий гибели подлодки. Одна из них — столкновение с теплоходом «Горнозаводск». Но после обследования днища судна и допроса экипажа предположение не подтвердилось.

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Изучались версии технической неисправности и подрыва на мине. Однако взрывов в районе плавания «Щуки» зафиксировано не было, как и не обнаружено обломков или следов топлива. Кроме того, рассматривалась версия атаки «Щуки» подводной лодкой ВМС США, так как инциденты с применением оружия между советскими и американскими военными в то время происходили регулярно. Но и эту версию комиссия позже отклонила. С-117 и 52 моряка до сих пор считаются пропавшими без вести.

Теплоход «Любовь Орлова»

Советский круизный лайнер «Любовь Орлова» построили в 1976-м в Югославии, и до 1999 года он числился в составе Дальневосточного морского пароходства. Теплоход совершал пассажирские рейсы на Сахалин, Камчатку, вдоль побережья Приморского края и в Японию. После того как судно продали иностранной судоходной компании, оно несколько раз переходило из рук в руки и даже арестовывалось за долги. В итоге в 2012-м очередная фирма приобрела советский теплоход и планировала отбуксировать его из Канады в Доминиканскую Республику для распила на металлолом.

Судно "Любовь Орлова" | Источник: Lilpop,Rau&Loewenstein

Но во время перехода из-за сильного шторма в Атлантике лопнул буксировочный трос.

С 24 января 2013-го «Любовь Орлова» превратилась в неуправляемый корабль-призрак и перешла под командование ветров и течений.

С тех пор в СМИ периодически появляются сообщения о местонахождении теплохода, но ни одно из них не подтвердилось. В ноябре 2018-го останки лайнера якобы обнаружили у берегов Калифорнии. А некоторые западные СМИ рассказывали о полчищах крыс-каннибалов на борту теплохода. Но эксперты опровергли эти сообщения, ссылаясь на то, что судно не могло за несколько лет истлеть до состояния остова. По всей видимости, если «Любовь Орлова» не затонула, напоровшись на рифы или берег, то до сих пор продолжает бороздить просторы Мирового океана.

USS «Циклоп»

Самый большой военный транспорт американских ВМС, USS «Циклоп», в марте 1918-го бесследно пропал в Бермудском треугольнике. На борту почти 170-метрового судна, загруженного одиннадцатью тысячами тонн марганца, находились более трехсот человек. Большинство пассажиров — отпускники и уволившиеся в запас военнослужащие. После разгрузки в Аргентине «Циклоп» вышел из промежуточного порта Барбадос и взял курс на Балтимор. Согласно последнему сообщению, внештатных ситуаций на борту не возникало, а погода на пути следования не предвещала ничего плохого.

Тем не менее «Циклоп» на связь больше не вышел. Спасателям не удалось обнаружить ни обломков, ни следов топлива, ни шлюпок или тел погибших моряков.
Американское судно "Циклоп", пропавшее в Бермудском треугольнике в марте 1918 года. 1911 год

Самая главная загадка — почему экипаж даже не пытался просить о помощи и подавать сигналы бедствия. Основной причиной гибели «Циклопа» сначала называли торпедирование немецкой подводной лодкой. Однако эту версию признали несостоятельной после изучения немецких архивов — в этом районе тогда не было субмарин или кораблей Германии. В числе других версий — бунт экипажа и угон судна, взрыв марганца, волна-убийца и даже диверсия капитана, который якобы позволил немецким подлодкам потопить судно. Но ни одна из них не нашла точного подтверждения, и исчезновение «Циклопа» остается самой загадочной потерей судна в истории американского флота.

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