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10:01 (мск), источник: Интерфакс

Из-за технического сбоя во второй раз отменен вывод на орбиту американского разведывательного спутника

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — В связи с возникшими техническими проблемами за семь секунд до старта в воскресенье был отменен запуск ракеты-носителя Delta IV со спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance.

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«Сегодняшний запуск отменен, начался слив криогенного топлива с ракеты-носителя. Новая дата запуска еще не установлена», — говорится в сообщении.

Это уже вторая отмена старта, который первоначально планировался в субботу с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

В субботу он был отменен «из-за проблемы с резервной линией связи между центром управления и стартовой площадкой».

United Launch Alliance является совместным предприятием корпораций «Боинг» и «Локхид Мартин», которое осуществляет запуски в интересах американского разведывательного сообщества.

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Сведения о секретном спутнике официально не раскрываются. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole («Замочная скважина»).

Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра — такое же, как на американском космическом телескопе «Хаббл», который в свое время был создан компанией «Локхид Мартин» на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает «Хаббл» и имеет длину 19,5 метров, диаметр — около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11.

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