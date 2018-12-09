Где нас не ждут

Источник: Reuters

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели), Нива Миракян (Рим), Ариадна Рокоссовская

На носу — новогодние праздники, а значит, любители путешествий сорвутся с насиженных мест и отправятся штурмовать достопримечательности по всему свету. Как разные страны, популярные курорты и музеи ограничивают турпотоки, рассказывают корресспонденты «РГ».

Выйти в папы римские

С Нового года администрация Музеев Ватикана собирается ввести лимит на число посетителей. Самым сложным и одновременно опасным здесь считается летний сезон.

Многие гиды вполне справедливо называют этот период «адским», учитывая, что число посетителей зачастую достигает 30 тысяч человек в день, а температура воздуха повышается до угрожающей отметки в 40 градусов.

По словам экскурсоводов, в узких коридорах, ведущих к Сикстинской капелле (это единственное место в музее, где установлены кондиционеры), ежедневно падают в обморок около десятка человек. За прошлый год зафиксировали не менее десяти случаев панических атак среди посетителей, несколько туристов получили травмы, а один даже перенес сердечный приступ.

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Руководство Музеев Ватикана в лице директора хранилищ Барбары Джатты решило всерьез взяться за решение проблемы. Возглавляемые ею музеи наняли компанию, перед которой была поставлена задача усовершенствовать меры безопасности и заняться расширением системы кондиционирования воздуха в Комнате Рафаэля и Апартаментах Борджиа. Администрация планирует открыть второй вход для посетителей. Кроме того, Ватикан возобновит работу ранее закрытых галерей и собирается обучить авторизованных гидов малоизвестным маршрутам.

Коридоры музейного комплекса охватывают семь километров, и экскурсоводам рекомендовано водить людей «куда-то, кроме Сикстинской капеллы». Пока неясно, до какой цифры администрация ватиканских музеев сократит число посетителей и каким образом это ограничение скажется на прибыли хранилищ, которые ежегодно зарабатывают порядка 100 миллионов евро.

Кому в мавзолей

Для всех желающих посетить знаменитый Тадж-Махал в индийской Агре в этом году было введено ограничение, позволяющее наслаждаться красотой и величественностью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в определенный промежуток времени. По словам властей, эти меры призваны остановить ухудшение внешнего облика мавзолея-мечети, «чей белоснежный мрамор за последние годы на глазах превращается в потертый серый камень».

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Из-за потока туристов, который в пиковый сезон достигает 70 тысяч человек в день, сотрудники музея не успевают поддерживать его в первозданном виде.

Теперь еже-дневно к продаже доступно 40 тысяч билетов, а продолжительность пребывания туриста на территории комплекса сократили до 3 часов. А это, между прочим, 177 тысяч квадратных метров. Теперь посетители вынуждены брать «спринтерский» темп, чтобы все осмотреть.

Подобные меры коснулись и памятника Сардару Пателю — одному из лидеров движения за независимость Индии, который был открыт в штате Гуджарат 31 октября 2018 года. Эта статуя стала самой высокой в мире. Ее высота составляет 182 метра, что почти в четыре раза выше статуи Свободы в Нью-Йорке. После ее открытия сотни тысяч желающих ринулись увидеть чудо света воочию, а рекордное число билетов, проданных за один день, было зафиксировано на отметке 3 миллиона 600 тысяч. Спустя некоторое время после торжественной церемонии открытия власти ограничили число посетителей до 5 тысяч в день.

Чтобы Старый город не старел

В хорватском Дубровнике городские власти ввели лимит на количество туристов, посещающих Старый город. В ближайшие два года их число не должно превышать четырех тысяч в день.

Дубровник — курортный город на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия как один из лучших европейских памятников эпохи Возрождения. В прошлом году представители этой организации предупредили: если Старый город по-прежнему будет наводнен туристами, вряд ли он останется в этом списке. Тогда мэр Мато Франкович приступил к решительным действиям: он распорядился установить на воротах в массивной городской стене камеры, которые фиксируют количество входящих в Старый город гостей. Максимально возможной считалась цифра 8 тысяч посетителей в день. Однако выяснилось, что приезжих в Дубровнике гораздо больше — в пик туристического сезона в минувшем августе счетчик показывал более десяти тысяч человек ежедневно. «Мы надеялись, что не дойдем до допустимого предела, но оказалось, что это уже свершившийся факт. Чтобы сберечь Старый город, число туристов придется уменьшить вдвое», — цитируют Франковича европейские СМИ.

Конечно, не все будут рады этим изменениям, но я стремлюсь и к тому, чтобы улучшить качество отдыха в нашем городе. А в нынешней ситуации это невозможно.

Городские власти осознают, что новые ограничения означают колоссальные убытки для туристической отрасли, но если они хотят думать о будущем, других вариантов у них нет. И первым делом Франкович собирается взяться за теплоходы, которые привозят в город больше всего туристов. Только в 2016 году в порт Дубровник прибыло 529 суден, доставивших в город почти 800 тысяч туристов. Мэр собирается не только ограничить их количество, но и повлиять на расписание. «Самые большие проблемы у нас по четвергам, пятницам и субботам. С восьми утра до двух часов дня прибывает шесть больших теплоходов, а во второй половине дня порт пуст. Это нужно менять. Я уверен, что и туристам от этого будет лучше, ведь им удастся избежать столпотворения», — считает Франкович.

Тем временем

Самый упорный кот живет в Японии

А вот в Японии уже третий год не могут попасть в храм искусства… два кота. За время их противостояния с администрацией художественного музея города Ономити животные стали местной достопримечательностью и прославились на всю страну.

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Эта курьезная история началась летом 2016 года, когда в музее проходила фотовыставка, посвященная домашним животным. Тогда любознательный черный кот попытался зайти внутрь, однако охрана заметила его и выгнала. Фотографии изгнания кота получили большую популярность в соцсетях. Вскоре у него появился напарник — рыжий кот. На протяжении последних двух лет животные пытаются прорваться через охрану не менее двух раз в неделю. Как-то черному коту почти удалось попасть внутрь, но администратор заметила его уже в холле и вынесла на улицу.

Котам посвящена страница в Twitter, у которой более 42 тысяч читателей. Из последних новостей — сотрудники музея купили черному коту клетчатый воротничок-ошейник. Также у него есть несколько галстуков-бабочек и красный шарф. Животные стали талисманами Ономити, посетители специально приезжают, чтобы увидеть «котов, которых не пускают в музей». Животные получили имена: черного назвали Кэн-тян, рыжего — Го-тян. При музее открылся магазин с сувенирами, посвященными двум упорным котам, а в октябре этого года сотрудники устроили шоу — выложили из свечей их инициалы.