Где нас не ждут
Как в мире борются с массовым наплывом туристов.
Как в мире борются с массовым наплывом туристов.
Текст: Иван Беляков (Нью-Дели), Нива Миракян (Рим), Ариадна Рокоссовская
На носу — новогодние праздники, а значит, любители путешествий сорвутся с насиженных мест и отправятся штурмовать достопримечательности по всему свету. Как разные страны, популярные курорты и музеи ограничивают турпотоки, рассказывают корресспонденты «РГ».
С Нового года администрация Музеев Ватикана собирается ввести лимит на число посетителей. Самым сложным и одновременно опасным здесь считается летний сезон.
По словам экскурсоводов, в узких коридорах, ведущих к Сикстинской капелле (это единственное место в музее, где установлены кондиционеры), ежедневно падают в обморок около десятка человек. За прошлый год зафиксировали не менее десяти случаев панических атак среди посетителей, несколько туристов получили травмы, а один даже перенес сердечный приступ.
Руководство Музеев Ватикана в лице директора хранилищ Барбары Джатты решило всерьез взяться за решение проблемы. Возглавляемые ею музеи наняли компанию, перед которой была поставлена задача усовершенствовать меры безопасности и заняться расширением системы кондиционирования воздуха в Комнате Рафаэля и Апартаментах Борджиа. Администрация планирует открыть второй вход для посетителей. Кроме того, Ватикан возобновит работу ранее закрытых галерей и собирается обучить авторизованных гидов малоизвестным маршрутам.
Коридоры музейного комплекса охватывают семь километров, и экскурсоводам рекомендовано водить людей «куда-то, кроме Сикстинской капеллы». Пока неясно, до какой цифры администрация ватиканских музеев сократит число посетителей и каким образом это ограничение скажется на прибыли хранилищ, которые ежегодно зарабатывают порядка 100 миллионов евро.
Для всех желающих посетить знаменитый
Теперь
Подобные меры коснулись и памятника Сардару Пателю — одному из лидеров движения за независимость Индии, который был открыт в штате Гуджарат 31 октября 2018 года. Эта статуя стала самой высокой в мире. Ее высота составляет 182 метра, что почти в четыре раза выше статуи Свободы в
В хорватском Дубровнике городские власти ввели лимит на количество туристов, посещающих Старый город. В ближайшие два года их число не должно превышать четырех тысяч в день.
Дубровник — курортный город на Адриатическом море, включенный ЮНЕСКО в список Всемирного наследия как один из лучших европейских памятников эпохи Возрождения. В прошлом году представители этой организации предупредили: если Старый город
Конечно, не все будут рады этим изменениям, но я стремлюсь и к тому, чтобы улучшить качество отдыха в нашем городе. А в нынешней ситуации это невозможно.
Городские власти осознают, что новые ограничения означают колоссальные убытки для туристической отрасли, но если они хотят думать о будущем, других вариантов у них нет. И первым делом Франкович собирается взяться за теплоходы, которые привозят в город больше всего туристов. Только в 2016 году в порт Дубровник прибыло 529 суден, доставивших в город почти 800 тысяч туристов. Мэр собирается не только ограничить их количество, но и повлиять на расписание. «Самые большие проблемы у нас по четвергам, пятницам и субботам. С восьми утра до двух часов дня прибывает шесть больших теплоходов, а во второй половине дня порт пуст. Это нужно менять. Я уверен, что и туристам от этого будет лучше, ведь им удастся избежать столпотворения», — считает Франкович.
Самый упорный кот живет в Японии
А вот в Японии уже третий год не могут попасть в храм искусства… два кота. За время их противостояния с администрацией художественного музея города Ономити животные стали местной достопримечательностью и прославились на всю страну.
Эта курьезная история началась летом 2016 года, когда в музее проходила фотовыставка, посвященная домашним животным. Тогда любознательный черный кот попытался зайти внутрь, однако охрана заметила его и выгнала. Фотографии изгнания кота получили большую популярность в соцсетях. Вскоре у него появился напарник — рыжий кот. На протяжении последних двух лет животные пытаются прорваться через охрану не менее двух раз в неделю.
Котам посвящена страница в Twitter, у которой более 42 тысяч читателей. Из последних новостей — сотрудники музея купили черному коту клетчатый
Подготовил Константин Волков