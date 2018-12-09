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10:12 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит пляж с «попкорном» вместо песка (фото)

Купаться здесь можно круглый год.

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На острове Фуэртевентура Канарского архипелага можно увидеть пляж, усыпанный «попкорном». На самом деле это остатки кораллового рифа, вынесенные на берег волнами.

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Белые частички смешаны с черными камешками вулканической породы, ведь Фуэртевентура — остров вулканического происхождения. Он второй по величине после Тенерифе.

Пляжный сезон на Фуэртевентуре продолжается круглый год. Низкая влажность воздуха и ветер делают его пляжи комфортными даже в самую сильную жару. В январе воздух часто прогревается до плюс 25 градусов Цельсия. А температура воды в Атлантическом океане у берегов острова постоянна — около 20 градусов Цельсия.

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Туризм стал развиваться на острове не так давно. Поэтому здесь почти нет ночных развлечений. На остров прилетают семейные пары с детьми и любители виндсерфинга.

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