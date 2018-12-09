Как выглядит пляж с «попкорном» вместо песка (фото)
Купаться здесь можно круглый год.
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Купаться здесь можно круглый год.
На острове Фуэртевентура Канарского архипелага можно увидеть пляж, усыпанный «попкорном». На самом деле это остатки кораллового рифа, вынесенные на берег волнами.
Белые частички смешаны с черными камешками вулканической породы, ведь Фуэртевентура — остров вулканического происхождения. Он второй по величине после Тенерифе.
Пляжный сезон на Фуэртевентуре продолжается круглый год. Низкая влажность воздуха и ветер делают его пляжи комфортными даже в самую сильную жару. В январе воздух часто прогревается до плюс 25 градусов Цельсия. А температура воды в Атлантическом океане у берегов острова постоянна — около 20 градусов Цельсия.
Туризм стал развиваться на острове не так давно. Поэтому здесь почти нет ночных развлечений. На остров прилетают семейные пары с детьми и любители виндсерфинга.
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