Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певец Лев Лещенко рассказал РИА Новости, что после госпитализации чувствует себя нормально, планирует в понедельник выйти на сцену.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певец Лев Лещенко рассказал РИА Новости, что после госпитализации чувствует себя нормально, планирует в понедельник выйти на сцену.
Ранее некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста.
Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского.
Согласно афише на сайте Кремлевского дворца, 10 декабря там состоится концерт памяти композитора Владимира Шаинского «Шаинский Forever».