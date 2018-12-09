Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации

Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певец Лев Лещенко рассказал РИА Новости, что после госпитализации чувствует себя нормально, планирует в понедельник выйти на сцену.