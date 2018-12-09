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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Лев Лещенко рассказал о самочувствии после госпитализации

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певец Лев Лещенко рассказал РИА Новости, что после госпитализации чувствует себя нормально, планирует в понедельник выйти на сцену.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее некоторые СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста.

Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского.

Согласно афише на сайте Кремлевского дворца, 10 декабря там состоится концерт памяти композитора Владимира Шаинского «Шаинский Forever».

Льва Лещенко экстренно госпитализировали
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