СМИ: в Техасе задержан мужчина, который заявил, что Санта-Клауса нет

Источник: AP 2018

Полиция задержала жителя Техаса после того, как он заявил, что Санта-Клауса не существует, передает телекомпания NBC.

Инцидент произошел в субботу около объединенной методистской церкви Святого Марка в городе Клиберн, когда там проводилось мероприятие «Завтрак с Сантой». 31-летний Аарон Урбанский пришел к церкви вместе с еще двумя людьми, чтобы протестовать против проведения мероприятия.

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Они задавали прохожим вопрос: «Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санта-Клауса? » Одна из посетительниц попросила их не трогать Санту и не портить Рождество ее детям. Тогда они начали кричать, что Санта — ненастоящий и что женщина зря учит такому своих детей.

Урбанский был доставлен в отделение полиции, ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании объявления суммы залога, который он должен будет уплатить для освобождения.