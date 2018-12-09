СМИ: в Техасе задержан мужчина, который заявил, что Санта-Клауса нет
Мужчину обвинили в хулиганстве.
Мужчину обвинили в хулиганстве.
Полиция задержала жителя Техаса после того, как он заявил, что
Инцидент произошел в субботу около объединенной методистской церкви Святого Марка в городе Клиберн, когда там проводилось мероприятие «Завтрак с Сантой». 31-летний Аарон Урбанский пришел к церкви вместе с еще двумя людьми, чтобы протестовать против проведения мероприятия.
Они задавали прохожим вопрос: «Вы позволяете своим детям верить в фальшивого
Урбанский был доставлен в отделение полиции, ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Сейчас мужчина находится под стражей в ожидании объявления суммы залога, который он должен будет уплатить для освобождения.
Отметим, что ранее в городе Монтвилл штат