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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Врачи выступили против ксенофобии в отношении мигрантов

Приезжие не оказывают дополнительной нагрузки на систему здравоохранения развитых стран.

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Источник: Reuters

Ученые University College London (UCL) опубликовали в медицинском журнале The Lancet масштабное исследование о том, что мигранты, приезжающие в развитые страны, не оказывают дополнительного давления на местную систему здравоохранения. Более того, нередко оказывается, что здоровье и продолжительность жизни мигрантов лучше, чем у местных жителей, а сами они помогают местным системам здравоохранения, активно работая в медицинских учреждениях не только врачами, но и на непопулярных среди местных жителей низкоквалифицированных позициях.

Статья была опубликована на минувшей неделе и стала результатом совместной работы ученых из University College London и экспертов журнала The Lancet по изучению воздействия миграции на здравоохранение. Сообщается, что было проанализировано 96 исследований из разных стран, в которых было описано состояние здоровья и воздействие на системы здравоохранения развитых стран примерно 15,2 млн мигрантов.

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Изучив такие параметры, как смертность, продолжительность жизни и распространенность основных видов заболеваний, исследователи пришли к выводу, что «состояние здоровья мигрантов не только не ведет к увеличению общей смертности от болезней в приютивших их странах, но, напротив, улучшает картину в сравнении с данными только по коренным жителям». Единственным исключением стали такие болезни, как туберкулез, гепатит и ВИЧ, от высокого уровня которых нередко страдают жители развивающихся стран, дающих основной поток мигрантов в развитые страны.

Выводы ученых из UCL в целом подтверждают и американские ученые из Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд). «Нет доказательств того, что мигранты распространяют заболевания», — сообщил в интервью телеканалу NBC директор университетского центра по изучению системы общественного здравоохранения Пол Шпигель.

Вопреки некоторым политическим заявлениям, которые описывают мигрантов как переносчиков заболеваний, паразитирующих на нашей системе здравоохранения, мигранты являются неотъемлемой частью экономической стабильности США.
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Говоря о вкладе приезжих в экономику и работу системы здравоохранения, ученые подразумевают, что они не только не несут лишних расходов для этой системы, но и плодотворно работают в ней. В исследовании UCL отмечается, что «37% практикующих в Великобритании врачей получили свое медицинское образование не на территории Великобритании». Кроме того, мигранты очень часто работают в больницах и поликлиниках на низкооплачиваемых позициях (санитары, медсестры, низкоквалифицированный технический персонал), которые не пользуются популярностью среди местных жителей, но которые тем не менее необходимы для нормальной работы медицинских учреждений.

Мигранты составляют существенную часть рабочей силы медицинских учреждений в развитых странах и вносят большой вклад в процесс так называемого притока мозгов в эти страны, отмечают исследователи.

В настоящее время мигранты не только не оказывают давление на системы здравоохранения развитых стран, но все больше развивают и помогают ее работе.
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Например, ухаживают за инвалидами и престарелыми, таким образом поддерживая сегмент рынка труда низкоквалифицированного персонала. «Миграция дает приток как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников для систем здравоохранения развитых стран. Больницы, пансионаты, детские центры — во всех этих учреждениях мы часто можем видеть персонал из мигрантов», — напоминают ученые.

Делая вывод, исследователи подчеркивают, что «среди СМИ и политиков в отношении приезжих нередко царят предубеждения, которые представляют мигрантов как обузу для местных систем здравоохранения, но это противоречит действительности». Ученые отмечают, что процесс миграции необходимо не слепо запрещать, а приспосабливать к текущей экономической ситуации, в том числе в сфере здравоохранения — это дает возможность не только поддерживать систему здравоохранения, но и развивать ее, что позволяет получить широкий доступ к медицинским услугам для всего населения страны.

Евгений Хвостик

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