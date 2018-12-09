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14:25 (мск), источник: RNS

РЖД планирует до конца года доработать опытный образец нового плацкарта

В ближайшие дни на Казанском вокзале в Москве представят макет нового плацкартного вагона, рассказал журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

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7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В ближайшие дни на Казанском вокзале в Москве представят макет нового плацкартного вагона, рассказал журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Макет (нового плацкарта. — RNS) уже, наверное, в ближайшие дни на Казанском вокзале будет находиться. Мы до конца соберем пожелания наших пассажиров, мы сами видим некоторые моменты, которые еще необходимо доработать, сделаем один вагон. Мы планируем, что до конца года этот вагон сделаем», — цитирует ТАСС Пегова.

По его словам, чтобы доработать вагон, его начнут эксплуатировать на разных направлениях в тестовом режиме. Позднее будет принято окончательное решение о начале модернизации вагонов.

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