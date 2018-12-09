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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Пес месяц прождал хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

В американском городке Парадиз, штат Калифорния, пес по кличке Мэдисон (Madison) около месяца прождал хозяев у сгоревшего дома. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

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Владельцам анатолийской овчарки пришлось оставить ее во время эвакуации: огонь приближался к дому, а Мэдисона нигде не удавалось найти. «Они надеялись и молились, что с ним все будет хорошо», — написала в своем посте на Facebook добровольческая группа по спасению собак K9 Paw Print Rescue.

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Волонтер Шейла Салливан (Shayla Sullivan) узнала от местных жителей, что у сгоревшего дома бегает собака, и стала регулярно ее кормить. Также ей удалось обнаружить брата Мэдисона — Мигеля. Она навещала пса до того момента, как к не приехала хозяйка Андреа Гейлорд (Andrea Gaylord).

«Он выжил, чтобы защитить то, что осталось от его дома и НИ РАЗУ не усомнился в своих хозяевах. Он не сдался, несмотря на бури и пожар! Должно быть, месяц показался ему очень ДЛИННЫМ», — добавила в комментариях Салливан. Она получила тысячи лайков и восторженных откликов.

«Потрясающе! Интересно, как он выжил в пожаре, а потом еще смог протянуть месяц?» — задался вопросом один из пользователей. «Это чудо! Очень рад за него и его семью», — добавил другой.

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, уничтожил более 14 тысяч зданий. Он стал самым смертоносным в истории штата: в нем погибли 85 человек.

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