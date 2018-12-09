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13:23 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: транспорт усугубляет сезонную аллергию

Вдоль дорог с интенсивным движением растения-аллергены распространяются с рекордной скоростью.

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Амброзия — очень опасный сорняк-аллерген, который в начале 21 века активно распространился на юго-западе России. Ее пыльца вызывает сенную лихорадку.

В недавнем исследовании ученым удалось установить, что быстрому распространению сорняка способствует автомобильное движение. Их выводы будут опубликованы в журнале Journal of Applied Ecology.

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Хаотичные воздушные потоки, возникающие из-за движения легковых и грузовых авто, рассеивают семена амброзии на десятки метров, тогда как в естественных условиях семена отлетают от растения максимум на метр.

Ученые провели полевое исследование с маркированными ультрафиолетом семенами. Их рассеяли вдоль дорог и вернулись через 48 часов с ультрафиолетовыми лампами. За это время семена амброзии переместились на значительное расстояние. Вдоль трасс с самым интенсивным движением семена, подхваченные потоками воздуха, отлетали на 40−70 метров.

В течение двух лет ученые наносили на карту эти зоны распространения. Как оказалось, вдоль дорог с интенсивным движением последующий «урожай» амброзии был в два раза выше, чем вдоль дорог с низким траффиком.

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Это первое научное исследование, которое прослеживает связь между распространением опасных растений и автомобильным движением. Оно показывает, что ситуацию с аллергенами можно значительно улучшить, если соответствующие службы будут вовремя избавляться от придорожных сорняков.

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