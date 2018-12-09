Ученые: транспорт усугубляет сезонную аллергию
Вдоль дорог с интенсивным движением
Вдоль дорог с интенсивным движением
Амброзия — очень опасный
В недавнем исследовании ученым удалось установить, что быстрому распространению сорняка способствует автомобильное движение. Их выводы будут опубликованы в журнале Journal of Applied Ecology.
Ученые провели полевое исследование с маркированными ультрафиолетом семенами. Их рассеяли вдоль дорог и вернулись через 48 часов с ультрафиолетовыми лампами. За это время семена амброзии переместились на значительное расстояние. Вдоль трасс с самым интенсивным движением семена, подхваченные потоками воздуха, отлетали на 40−70 метров.
В течение двух лет ученые наносили на карту эти зоны распространения. Как оказалось, вдоль дорог с интенсивным движением последующий «урожай» амброзии был в два раза выше, чем вдоль дорог с низким траффиком.
Это первое научное исследование, которое прослеживает связь между распространением опасных растений и автомобильным движением. Оно показывает, что ситуацию с аллергенами можно значительно улучшить, если соответствующие службы будут вовремя избавляться от придорожных сорняков.
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