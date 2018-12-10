Как предвзятое отношение продавцов влияет на ваши покупки

Предвзятое отношение к людям может проявляться в удивительных формах — даже в том, какие часы или пузырьки с духами рекомендует продавец, не обращая внимания на то, чего на самом деле хочет покупатель.
Люди с излишним весом в жизни сталкиваются с самыми разными формами предубеждения — например, у них меньше шансов получить работу, поскольку их
Эксперимент, тайно проведенный в магазинах, показал, что предвзятость распространяется даже на то, какой формы продукты рекомендуют таким людям: полным покупателям предлагают более округлые предметы.
Когда актриса с индексом массы тела в рамках нормы изображала покупателя в отделах часов и парфюмерии, продавцы предлагали ей определенные продукты — за этим наблюдали двое исследователей, работавших незаметно для продавцов и записывавших, что именно предлагалось купить.
Затем актриса надевала под одежду профессионально сделанную имитацию полного тела. При этом одежда оставалась той же самой, только большего размера — простая
Всего актриса пообщалась с 37 продавцами, каждый раз получив до трех рекомендаций по поводу ручных часов или парфюмерии.
«Мы считаем, что эти мелкие проявления предубежденности основаны на
Эксперименты онлайн с участниками исследования, которые не были продавцами, подтвердили то, чему Валлен с коллегами стали свидетелями в реальной жизни.
Участникам показывали изображение потенциального покупателя и просили порекомендовать ему или ей товары, выбирая из пар сфотографированных предметов, круглых или прямоугольных.
Мы хотели продемонстрировать, что предубеждения влияют на мысли и поступки всех людей, не только продавцов.
Так оно и вышло: они обнаружили, что более округлые предметы предлагались людям более полным.
Это касалось самых разных товаров — от часов до зеркал и ламп. И так случалось независимо от того, был ли воображаемый покупатель мужчиной или женщиной.
Это был не просто выбор продукта, напоминающего по форме покупателя — всё было глубже и психологичнее.
Исследователи решили проверить, был ли этот стереотип причиной рекомендаций, и провели в магазинах еще несколько экспериментов с участием актеров, ведущих себя дружелюбно или недружелюбно.
И действительно, они обнаружили, что продавцы рекомендовали актерам предметы более округлой формы, если «покупатели» улыбались, и менее округлой, если у тех были суровые лица.
Причем это работало независимо от того, изображали ли актеры людей с лишним весом или нет.
Такое предубеждение может работать как против полных людей, так и против тех, чей вес не выходит за рамки здоровой нормы.
«Мы не обнаружили никаких доказательств тому, что сами полные люди предпочитают круглые предметы, а люди с обычным весом — прямоугольные», — подчеркивает Валлен.
В результате этих предубеждений людям могут систематически рекомендовать к покупке то, что им вовсе не нравится, и не советовать то, что они как раз хотели бы купить.
Подобные стереотипы могут работать в отношении любых людей — не только тех, кто с лишним весом, отмечает Валлен.
«Взять хотя бы дискриминацию по полу, расе, людей с детскими лицами — думаю, что физический облик человека дает множество поводов отнестись к нему с предубеждением и попытаться предложить нечто, что, с точки зрения продавца, соответствует облику покупателя».
Как же решить эту проблему? Обучать работников торговли «копать глубже», говорит Валлен, учить их выяснять, что людям нравится на самом деле, а не делать скоропалительных и нерелевантных выводов по внешнему виду покупателя.
Конечно, то, что обнаружили исследователи, — довольно безобидный пример предубеждений по поводу людей с лишним весом.
Купить круглую, а не прямоугольную настольную лампу (как тебе хотелось) — прямо скажем, не самая большая проблема.
Однако это еще одно свидетельство того, как размеры нашего тела влияют на нашу жизнь во всех ее каждодневных проявлениях.