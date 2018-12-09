Учитель саудовского принца рассказал о его детстве

Источник: AFP 2018

Рашид Секкай (Rachid Sekkai), ныне работающий в Арабской службе BBC News, преподавал английский язык принцам Саудовской Аравии в 1996 году. С утра он работал в престижной школе «Аль-Аджал», а после этого водитель отвозил его во дворец.

По словам Секкая, Мухаммеду было интереснее общаться с охраной дворца, чем сидеть на уроках.

Как-то раз принц пронес на занятия рацию и все время болтал по ней с охранниками и братьями, обмениваясь шутками об учителе.

«Как старшему из детей, ему позволялось делать все, что он захочет», — вспоминает журналист.

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Тем не менее, он отметил, что довольно быстро сблизился с Мухаммедом и его братьями и добавил, что они вели себя как обычные дети: «Им было интересно учиться, но очень хотелось побыстрее пойти играть». Как-то раз принц показал учителю камеры видеонаблюдения и хитро добавил, что его мать считает Секкая «настоящим джентльменом» по итогам наблюдения за ним.

Однажды с Секкаем захотел познакомиться Салман, нынешний король Саудовской Аравии, на тот момент еще принц. Учитель готовился к встрече и надеялся обсудить с отцом Мухаммеда его поведение. Однако при встрече Секкай не поклонился наследнику престола и не поцеловал его руку, а пожал ее. После этой оплошности он не решился жаловаться на мальчика.

Распорядитель дворца сильно отругал его за нарушение дворцового этикета, а вскоре Секкай вернулся в Великобританию.

Мухаммед ибн Салман — сын короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, второй заместитель премьер-министра, глава королевского суда и Антикоррупционного комитета страны, а также председатель совета по экономическим вопросам и развитию, самый молодой в мире министр обороны. Его обвиняют в том, что он заказал убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи.