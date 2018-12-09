Учитель саудовского принца рассказал о его детстве
Учитель английского языка рассказал о детстве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман
Учитель английского языка рассказал о детстве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман
Рашид Секкай (Rachid Sekkai), ныне работающий в Арабской службе BBC News, преподавал английский язык принцам Саудовской Аравии в 1996 году. С утра он работал в престижной школе «Аль-Аджал», а после этого водитель отвозил его во дворец.
По словам Секкая, Мухаммеду было интереснее общаться с охраной дворца, чем сидеть на уроках.
«Как старшему из детей, ему позволялось делать все, что он захочет», — вспоминает журналист.
Тем не менее, он отметил, что довольно быстро сблизился с Мухаммедом и его братьями и добавил, что они вели себя как обычные дети: «Им было интересно учиться, но очень хотелось побыстрее пойти играть».
Однажды с Секкаем захотел познакомиться Салман, нынешний король Саудовской Аравии, на тот момент еще принц. Учитель готовился к встрече и надеялся обсудить с отцом Мухаммеда его поведение. Однако при встрече Секкай не поклонился наследнику престола и не поцеловал его руку, а пожал ее. После этой оплошности он не решился жаловаться на мальчика.
Мухаммед ибн Салман — сын короля Саудовской Аравии Салмана ибн
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