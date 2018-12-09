Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью
Литва обратилась с требованиями к России
Скандинавская квартира с продуманным хранением (фото)
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат ВР
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Предполагаемая дочь Путина впервые дала интервью
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Учитель саудовского принца рассказал о его детстве

Учитель английского языка рассказал о детстве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда. Своей историей он поделился с информационным порталом BBC News.

Наверх
Источник: AFP 2018

Рашид Секкай (Rachid Sekkai), ныне работающий в Арабской службе BBC News, преподавал английский язык принцам Саудовской Аравии в 1996 году. С утра он работал в престижной школе «Аль-Аджал», а после этого водитель отвозил его во дворец.

По словам Секкая, Мухаммеду было интереснее общаться с охраной дворца, чем сидеть на уроках.

Как-то раз принц пронес на занятия рацию и все время болтал по ней с охранниками и братьями, обмениваясь шутками об учителе.

«Как старшему из детей, ему позволялось делать все, что он захочет», — вспоминает журналист.

Читайте также
Сенаторы США уверены в причастности принца к убийству Хашокджи

Тем не менее, он отметил, что довольно быстро сблизился с Мухаммедом и его братьями и добавил, что они вели себя как обычные дети: «Им было интересно учиться, но очень хотелось побыстрее пойти играть». Как-то раз принц показал учителю камеры видеонаблюдения и хитро добавил, что его мать считает Секкая «настоящим джентльменом» по итогам наблюдения за ним.

Однажды с Секкаем захотел познакомиться Салман, нынешний король Саудовской Аравии, на тот момент еще принц. Учитель готовился к встрече и надеялся обсудить с отцом Мухаммеда его поведение. Однако при встрече Секкай не поклонился наследнику престола и не поцеловал его руку, а пожал ее. После этой оплошности он не решился жаловаться на мальчика.

Распорядитель дворца сильно отругал его за нарушение дворцового этикета, а вскоре Секкай вернулся в Великобританию.

Мухаммед ибн Салман — сын короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, второй заместитель премьер-министра, глава королевского суда и Антикоррупционного комитета страны, а также председатель совета по экономическим вопросам и развитию, самый молодой в мире министр обороны. Его обвиняют в том, что он заказал убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи.

Тайна убийства саудовского журналиста
3 декабряNYT: саудовские власти следили за Хашкаджи с помощью израильской компьютерной программы
3 декабряCNN опубликовал переписку Хашкаджи о саудовском принце и оппозиционных «киберпчелах»
27 ноябряГлава МИД Турции полагает, что журналиста Хашкаджи расчленяли под музыку

Читайте также:

Сотрудник Сбербанка воровал пенсии у россиян
Назван способ борьбы с коррупцией
Франция расследует якобы причастность России к акциям протеста
Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Американского посла вызвали в МИД Китая
Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
Задержанным в России украинцам предоставят стипендии
Спорт
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причем здесь Медведева?
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь