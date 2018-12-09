Полторы тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Китая

Источник: РИА "Новости"

Около 1,5 тысяч российских туристов с вечера пятницы не могут улететь с китайского острова Хайнань из-за проблем туроператора «Жемчужная река». В соцсетях люди жалуются на то, что перевозчик, авиакомпания «ИрАэро», отказывается возвращать их в Россию, ссылаясь на долги туроператора.

Пока все размещены в отелях, их обращения российское консульство в Хайнане переадресует в Ростуризм, и в связи с выходными днями профильные российские ведомства не помогают соотечественникам. Ситуация осложняется тем, что у большинства туристов групповые визы. Даже тот, кто наберет денег на обратный билет, не сможет покинуть остров в одиночку.

Кроме того, у туристов истекают визы. По закону просрочка грозит россиянам большими неприятностями, включая штрафы.

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По всей видимости, в понедельник Росавиация, Ростуризм и Минтранс попробуют заставить «ИрАэро» исполнить обязательства перед пассажирами, предположила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина:

— Авиакомпания в пятницу объявила о том, что в связи с большой задолженностью, накопившейся со стороны туроператора «Жемчужная река», они останавливают рейсы и не будут больше обслуживать пассажиров. Возникает тут же вопрос: что значит накопившаяся задолженность? Кто заставлял авиакомпанию накапливать эту задолженность? Кто ее заставлял неоплаченными рейсами вывозить туристов в Китай? То есть на то, чтобы вывезти туристов, у них деньги есть, а чтобы вернуть их обратно, у них денег нет.

В этой ситуации авиакомпания обязана вернуть обратно всех туристов, которых она вывезла. И я полагаю, что регулятор рынка — Росавиация, совместно с Минтрансом , Ростуризмом и так далее заставят авиакомпанию туристов всех вернуть.

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Тут еще надо иметь в виду, что в четверг туроператор «Жемчужная река» объявил о появлении инвестора — китайской компании, которая планирует вложить в эти программы полетов в Хайнань, по словам представителей «Жемчужной реки», 100 млн долларов. А в пятницу авиакомпания объявляет о том, что она больше не будет обслуживать туристов. То есть авиакомпания, видимо, решила, что раз деньги какие-то где-то там замелькали, то вы сначала нам верните все долги, а потом мы будем обслуживать ваших клиентов. Это называется шантаж. А поскольку у нас все происходит в выходные дни, то никто этими туристами и не занимается, никакое консульство, которое отправляет в Ростуризм, авиакомпания, которая отправляет почему-то в «Турпомощь».

«Турпомощь» будет заниматься вывозом туристов только в том случае, если туроператор объявил об остановке деятельности.

А туроператор «Жемчужная река» не объявляет об остановке деятельности и вообще не выходит на связь, не отвечает на звонки.

— Про россиян, которые только собирались вылететь в Китай с «Жемчужной рекой», купили билет, путевки, им что делать?

— Они, я думаю, сейчас одолевают турагентства, чтобы понять, что им делать. Турагентства пытаются получить какую-то информацию от туроператора, судя по всему, он не очень готов общаться, потому что на звонки, во всяком случае, исполнительный директор, коммерческий директор «Жемчужной реки» не отвечает, то есть им остается ждать, либо они улетят позже, если смогут, либо они будут ждать либо каких-то предложений от туроператора, если он продолжит деятельность, либо предложения по компенсации туров, но это может быть только за счет финансовых гарантий, а финансовые гарантии смехотворные.

По словам Ирины Тюриной, туроператор «Жемчужная река», по всей видимости, давно испытывает финансовые проблемы.

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В Едином федеральном реестре туроператоров есть два юридических лица, которые по факту образуют эту компанию. И у каждого из юрлиц финансовые гарантии — всего 10 млн рублей.

«Это просто смешные цифры по сравнению с теми объемами, которыми они ворочают», — возмутилась Тюрина. При том, что они регулярно отправляли на Хайнань чартерные самолеты. Судя по данным реестра, за прошлый год одно из этих юрлиц обслужило всего 45 человек.

Пресс-секретарь Ростуризма также отметила, что, по крайней мере, визовые проблемы российских туристов в Китае урегулируют на дипломатическом уровне, и штрафы их не коснутся. Перевозчик «ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту Иркутска, в ее парке 28 бортов. «ИрАэро» отказывается общаться с прессой, ссылаясь на выходной день.

По данным Ростуризма, все туристы «Жемчужной реки» имеют обратные билеты. По закону авиаперевозчик обязан вернуть их на родину в указанные даты.

Глава ведомства еще 29 ноября направил обращения в Генпрокуратуру, МВД России и Роспотребнадзор с просьбой дать правовую оценку ситуации, действиям ее участников и принять меры реагирования. Business FM также не удалось дозвониться до туроператора «Жемчужная река».