Полторы тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Китая
Авиакомпания «ИрАэро» отказывается везти россиян
Авиакомпания «ИрАэро» отказывается везти россиян
Около 1,5 тысяч российских туристов с вечера пятницы не могут улететь с китайского острова Хайнань
Пока все размещены в отелях, их обращения российское консульство в Хайнане переадресует в Ростуризм, и в связи с выходными днями профильные российские ведомства не помогают соотечественникам. Ситуация осложняется тем, что у большинства туристов групповые визы. Даже тот, кто наберет денег на обратный билет, не сможет покинуть остров в одиночку.
По всей видимости, в понедельник Росавиация, Ростуризм и Минтранс попробуют заставить «ИрАэро» исполнить обязательства перед пассажирами, предположила
— Авиакомпания в пятницу объявила о том, что в связи с большой задолженностью, накопившейся со стороны туроператора «Жемчужная река», они останавливают рейсы и не будут больше обслуживать пассажиров. Возникает тут же вопрос: что значит накопившаяся задолженность? Кто заставлял авиакомпанию накапливать эту задолженность? Кто ее заставлял неоплаченными рейсами вывозить туристов в Китай? То есть на то, чтобы вывезти туристов, у них деньги есть, а чтобы вернуть их обратно, у них денег нет.
Тут еще надо иметь в виду, что в четверг туроператор «Жемчужная река» объявил о появлении инвестора — китайской компании, которая планирует вложить в эти программы полетов в Хайнань, по словам представителей «Жемчужной реки», 100 млн долларов. А в пятницу авиакомпания объявляет о том, что она больше не будет обслуживать туристов. То есть авиакомпания, видимо, решила, что раз деньги
А туроператор «Жемчужная река» не объявляет об остановке деятельности и вообще не выходит на связь, не отвечает на звонки.
— Про россиян, которые только собирались вылететь в Китай с «Жемчужной рекой», купили билет, путевки, им что делать?
— Они, я думаю, сейчас одолевают турагентства, чтобы понять, что им делать. Турагентства пытаются получить
В Едином федеральном реестре туроператоров есть два юридических лица, которые по факту образуют эту компанию. И у каждого из юрлиц финансовые гарантии — всего 10 млн рублей.
«Это просто смешные цифры по сравнению с теми объемами, которыми они ворочают», — возмутилась Тюрина. При том, что они регулярно отправляли на Хайнань чартерные самолеты. Судя по данным реестра, за прошлый год одно из этих юрлиц обслужило всего 45 человек.
Глава ведомства еще 29 ноября направил обращения в Генпрокуратуру, МВД России и Роспотребнадзор с просьбой дать правовую оценку ситуации, действиям ее участников и принять меры реагирования. Business FM также не удалось дозвониться до туроператора «Жемчужная река».
Это не первый инцидент с чартером «ИрАэро». 22 ноября авиакомпания должны была увезти с курорта Хайнань 280 россиян, но лайнер сломался, и перевозчику пришлось долго ждать запчасти. В результате туристы смогли вернуться только спустя три дня.