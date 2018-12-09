Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай отзывает инвесторов и деньги из РФ, выбрав США - СМИ
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Екатерина Климова поделилась нежным видео с участием младшей дочки
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
На федеральном канале впервые появилась вероятная дочь Путина
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
18Погромы в Париже
19:50 (мск), источник: BFM.ru

Полторы тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Китая

Авиакомпания «ИрАэро» отказывается везти россиян из-за долгов туроператора. В Ростуризме действия авиаперевозчика назвали неправомерными. Компания, продавшая путевки, недоступна. У туристов истекают визы, им грозят штрафы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Около 1,5 тысяч российских туристов с вечера пятницы не могут улететь с китайского острова Хайнань из-за проблем туроператора «Жемчужная река». В соцсетях люди жалуются на то, что перевозчик, авиакомпания «ИрАэро», отказывается возвращать их в Россию, ссылаясь на долги туроператора.

Пока все размещены в отелях, их обращения российское консульство в Хайнане переадресует в Ростуризм, и в связи с выходными днями профильные российские ведомства не помогают соотечественникам. Ситуация осложняется тем, что у большинства туристов групповые визы. Даже тот, кто наберет денег на обратный билет, не сможет покинуть остров в одиночку.

Кроме того, у туристов истекают визы. По закону просрочка грозит россиянам большими неприятностями, включая штрафы.
Читайте также
Глава Ростуризма не исключил новых банкротств туроператоров

По всей видимости, в понедельник Росавиация, Ростуризм и Минтранс попробуют заставить «ИрАэро» исполнить обязательства перед пассажирами, предположила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина:

— Авиакомпания в пятницу объявила о том, что в связи с большой задолженностью, накопившейся со стороны туроператора «Жемчужная река», они останавливают рейсы и не будут больше обслуживать пассажиров. Возникает тут же вопрос: что значит накопившаяся задолженность? Кто заставлял авиакомпанию накапливать эту задолженность? Кто ее заставлял неоплаченными рейсами вывозить туристов в Китай? То есть на то, чтобы вывезти туристов, у них деньги есть, а чтобы вернуть их обратно, у них денег нет.

В этой ситуации авиакомпания обязана вернуть обратно всех туристов, которых она вывезла. И я полагаю, что регулятор рынка — Росавиация, совместно с Минтрансом, Ростуризмом и так далее заставят авиакомпанию туристов всех вернуть.
Читайте также
Египет возвращается. Что предлагают россиянам туроператоры

Тут еще надо иметь в виду, что в четверг туроператор «Жемчужная река» объявил о появлении инвестора — китайской компании, которая планирует вложить в эти программы полетов в Хайнань, по словам представителей «Жемчужной реки», 100 млн долларов. А в пятницу авиакомпания объявляет о том, что она больше не будет обслуживать туристов. То есть авиакомпания, видимо, решила, что раз деньги какие-то где-то там замелькали, то вы сначала нам верните все долги, а потом мы будем обслуживать ваших клиентов. Это называется шантаж. А поскольку у нас все происходит в выходные дни, то никто этими туристами и не занимается, никакое консульство, которое отправляет в Ростуризм, авиакомпания, которая отправляет почему-то в «Турпомощь».

«Турпомощь» будет заниматься вывозом туристов только в том случае, если туроператор объявил об остановке деятельности.

А туроператор «Жемчужная река» не объявляет об остановке деятельности и вообще не выходит на связь, не отвечает на звонки.

— Про россиян, которые только собирались вылететь в Китай с «Жемчужной рекой», купили билет, путевки, им что делать?

— Они, я думаю, сейчас одолевают турагентства, чтобы понять, что им делать. Турагентства пытаются получить какую-то информацию от туроператора, судя по всему, он не очень готов общаться, потому что на звонки, во всяком случае, исполнительный директор, коммерческий директор «Жемчужной реки» не отвечает, то есть им остается ждать, либо они улетят позже, если смогут, либо они будут ждать либо каких-то предложений от туроператора, если он продолжит деятельность, либо предложения по компенсации туров, но это может быть только за счет финансовых гарантий, а финансовые гарантии смехотворные.

По словам Ирины Тюриной, туроператор «Жемчужная река», по всей видимости, давно испытывает финансовые проблемы.
Читайте также
Эксперты выяснили, сколько туристы платят сверх All Inclusive

В Едином федеральном реестре туроператоров есть два юридических лица, которые по факту образуют эту компанию. И у каждого из юрлиц финансовые гарантии — всего 10 млн рублей.

«Это просто смешные цифры по сравнению с теми объемами, которыми они ворочают», — возмутилась Тюрина. При том, что они регулярно отправляли на Хайнань чартерные самолеты. Судя по данным реестра, за прошлый год одно из этих юрлиц обслужило всего 45 человек.

Пресс-секретарь Ростуризма также отметила, что, по крайней мере, визовые проблемы российских туристов в Китае урегулируют на дипломатическом уровне, и штрафы их не коснутся. Перевозчик «ИрАэро» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту Иркутска, в ее парке 28 бортов. «ИрАэро» отказывается общаться с прессой, ссылаясь на выходной день.

По данным Ростуризма, все туристы «Жемчужной реки» имеют обратные билеты. По закону авиаперевозчик обязан вернуть их на родину в указанные даты.

Глава ведомства еще 29 ноября направил обращения в Генпрокуратуру, МВД России и Роспотребнадзор с просьбой дать правовую оценку ситуации, действиям ее участников и принять меры реагирования. Business FM также не удалось дозвониться до туроператора «Жемчужная река».

Это не первый инцидент с чартером «ИрАэро». 22 ноября авиакомпания должны была увезти с курорта Хайнань 280 россиян, но лайнер сломался, и перевозчику пришлось долго ждать запчасти. В результате туристы смогли вернуться только спустя три дня.

"Они девчонку уже напугали так, что она не понимает, что происходит"
Франция расследует якобы причастность России к акциям протеста
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
В Париже призвали США не вмешиваться во внутренние дела Франции
Задержанным в России украинцам предоставят стипендии
Спорт
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причем здесь Медведева?
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь