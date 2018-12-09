Ученые: лягушки оказались очень преданными отцами

У многих видов лягушек самцы добросовестно заботятся о своем потомстве — охраняют икру. Но лягушки вида Limnonectes palavanensis, обитающие на Борнео, превзошли их всех, утверждают ученые.

Самцы почти не двигаются и не едят, оберегая кладку яиц, пока не появятся головастики. Так может продолжаться до 10 дней. При этом они кажутся вовсе не заинтересованными спариванием с другими самками.

Когда из икры появляются головастики, они взбираются отцу на спину, чтобы он мог переправить их в водоем, отмечают исследователи в журнале Journal of Natural History.

Среди лягушек около 10% видов заботятся о своем потомстве. При этом в двух из трех случаев речь идет именно о самцах.