Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕСПЧ вынес срочное решение по керченскому конфликту: ответ Киева
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Дом в Калифорнии, наполненный воздухом и светом (фото)
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
Арестован адвокат одного из украинских моряков
Литва обратилась с требованиями к России
На федеральном канале впервые появилась вероятная дочь Путина
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
18:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Пропавшая кандидатка на «Мисс Вселенную» нашлась

Участница конкурса «Мисс Вселенная — 2018» от Сьерра-Леоне Эстер Бангура все-таки прибыла в Таиланд. Сообщение об этом появилось в ее официальном аккаунте в Instagram.

Наверх

«Привет всем поклонникам “Мисс Сьерра-Леоне”, спасибо вам за поддержку и беспокойство. С ней все хорошо, она, наконец, в Таиланде, но как болельщица, а не участница самого престижного конкурса красоты», — говорится в посте.

Вероятно, это связано с тем, что девушка пропустила регистрацию на конкурс.

Ранее 9 декабря сообщалось, что Бангура отправилась на смотр красавиц в Бангкоке на корабле, а не на самолете, как все остальные участницы, но так и не добралась. Несколько дней от девушки не было никаких известий.

Финал соревнования состоится в таиландской столице Бангкоке 17 декабря. Россию представит Юлия Полячихина, победительница конкурса «Мисс Россия».

Читайте также: Мексиканский волонтер: что известно о новой «Мисс мира»

 Сотрудник Сбербанка воровал пенсии у россиян
Назван способ борьбы с коррупцией
Франция расследует якобы причастность России к акциям протеста
Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Американского посла вызвали в МИД Китая
Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
Задержанным в России украинцам предоставят стипендии
Спорт
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причем здесь Медведева?
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь