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10:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Онкобольных внесут в регистр

Чтобы поэтапно отслеживать их лечение.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минздрав планирует запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации. Сроки и основные параметры проекта пока не определены. Предполагается, что IT-составляющую регистра разработает одна из дочерних структур госкорпорации «Ростех».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в РФ появится регистр пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщила в пятницу глава Минздрава Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению. Как пояснила министр, эта программа позволит создать систему отслеживания каждого пациента с онкодиагнозом, которой будут управлять власти региона и национальные медицинские исследовательские центры. В результате можно будет увидеть, получает ли пациент помощь в соответствии со своим диагнозом, сколько времени идет его лечение и как проходит реабилитация в случае выздоровления.

Онкозаболевания являются одним из главных фокусов внимания нацпроекта в сфере здравоохранения из-за роста их доли в структуре причин смертности россиян.

Так, за последние несколько лет показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 20,4% — в результате в 2016 году выявлено 600 тыс. онкологических заболеваний, поставлено на диспансерный учет 530 тыс. пациентов.

Впрочем, госпожа Скворцова также отметила, что «стандартизованная смертность по возрастным группам в нашей стране примерно соответствует среднеевропейской».

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Как поясняет Николай Дронов, глава исполнительного комитета межрегионального общественного движения «Движение против рака», идея объединения статистики об онкологических пациентах возникла очень давно — первый документ о создании такого регистра выпустили в 1995 году, однако его нынешняя версия является «формальной». «Сейчас в нем только фамилии пациентов и их диагнозы, что не позволяет анализировать ни статистику заболеваемости, ни качество оказанной больным медпомощи», — говорит он. Проблемы маршрутизации онкологических пациентов попали в фокус внимания соцблока в 2016 году из-за жалоб пациентских организаций. Тогда вице-премьер Ольга Голодец поручила разработать стандарты времени оказания медуслуг таким больным. Впрочем, пока системы оценки качества медпомощи онкобольным не существует.

Как сообщил «Ъ» источник в Минздраве, работа над новой версией регистра только началась, ее ведет профильная комиссия Минздрава по онкологии. Сроки исполнения и стоимость проекта пока не определены, однако его исполнителем, по данным «Ъ», с высокой вероятностью станет Национальный центр информатизации — дочерняя структура госкорпорации «Ростех», которая займется IT-составляющей проекта. Ранее НЦИ занимался, в частности, подготовкой IT-решений для чемпионата мира по футболу этим летом. «Выбор в пользу мощностей “Ростеха” логичен, сейчас ее структуры уже работают над проектом маркировки лекарств, налаживанием телемедицинских консультаций и единой информационной системы в сфере здравоохранения в целом», — напоминает источник «Ъ» в Минздраве.

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В самом «Ростехе» это пока не подтверждают, но готовы взяться за работу, «если такое решение будет принято и Минздрав поручит эту задачу госкорпорации “Ростех”». «В госкорпорации и входящем в нее Национальном центре информатизации есть компетенции, достаточные для разработки таких технологий. Мы занимаемся реализацией подсистем, входящих в состав ЕГИСЗ, наши решения, включая проекты комплексной информатизации регионального здравоохранения и информсистем медицинских организаций, представлены практически во всех субъектах РФ», — сообщили в пресс-службе госкорпорации. Также там отметили, что «онкология занимает второе место среди причин смертности в России, регистр мог бы стать эффективным инструментом поддержки принятия врачебных и управленческих решений и повысить качество оказания медпомощи пациентам. Кроме того, внедрение таких технологий позволяет более точно отслеживать динамику выявляемых онкозаболеваний и лечения текущих пациентов, что важно для прогнозирования бюджетных затрат». Оценивать стоимость и сроки создания системы «сейчас преждевременно», говорят в «Ростехе».

Оценить качество работы госкорпорации по этим проектам пока сложно, хотя в ряде случаев «Ростех» уже опаздывает со сроками исполнения: «Вряд ли телемедицинские консультации в системе ОМС заработают раньше чем через пять-семь лет, несмотря на планы госкорпорации запустить их до конца 2018 года. Отдельные сложности есть и с запуском системы маркировки», — говорит источник «Ъ» в Минздраве. В то же время оператор единой системы маркировки — ЦРПТ — сообщил об успешной миграции системы прослеживания лекарств из ФНС с 1 ноября и о том, что с начала проекта промаркировано более 16 млн упаковок препаратов. Помимо создания IT-системы, добавляет господин Дронов, у Минздрава возникнут трудности и с оцифровкой данных для регистра: их перевод из бумажных документов в электронные может занять несколько лет.

Анастасия Мануйлова

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