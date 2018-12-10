Онкобольных внесут в регистр
Чтобы поэтапно отслеживать их лечение.
Чтобы поэтапно отслеживать их лечение.
Минздрав планирует запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации. Сроки и основные параметры проекта пока не определены. Предполагается, что
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в РФ появится регистр пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщила в пятницу глава Минздрава Вероника Скворцова на открытии IV
Онкозаболевания являются одним из главных фокусов внимания нацпроекта в сфере здравоохранения
Впрочем, госпожа Скворцова также отметила, что «стандартизованная смертность по возрастным группам в нашей стране примерно соответствует среднеевропейской».
Как поясняет Николай Дронов, глава исполнительного комитета межрегионального общественного движения «Движение против рака», идея объединения статистики об онкологических пациентах возникла очень давно — первый документ о создании такого регистра выпустили в 1995 году, однако его нынешняя версия является «формальной». «Сейчас в нем только фамилии пациентов и их диагнозы, что не позволяет анализировать ни статистику заболеваемости, ни качество оказанной больным медпомощи», — говорит он. Проблемы маршрутизации онкологических пациентов попали в фокус внимания соцблока в 2016 году
Как сообщил «Ъ» источник в Минздраве, работа над новой версией регистра только началась, ее ведет профильная комиссия Минздрава по онкологии. Сроки исполнения и стоимость проекта пока не определены, однако его исполнителем, по данным «Ъ», с высокой вероятностью станет Национальный центр информатизации — дочерняя структура госкорпорации «Ростех», которая займется
В самом «Ростехе» это пока не подтверждают, но готовы взяться за работу, «если такое решение будет принято и Минздрав поручит эту задачу госкорпорации “Ростех”». «В госкорпорации и входящем в нее Национальном центре информатизации есть компетенции, достаточные для разработки таких технологий. Мы занимаемся реализацией подсистем, входящих в состав ЕГИСЗ, наши решения, включая проекты комплексной информатизации регионального здравоохранения и информсистем медицинских организаций, представлены практически во всех субъектах РФ», — сообщили в
Оценить качество работы госкорпорации по этим проектам пока сложно, хотя в ряде случаев «Ростех» уже опаздывает со сроками исполнения: «Вряд ли телемедицинские консультации в системе ОМС заработают раньше чем через
Анастасия Мануйлова