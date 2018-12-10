Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР).
Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР).
Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе — 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля,
И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в
Как пояснили «РГ» в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.