В Австралии сообщили о смерти «самого известного в мире» кенгуру
Ему было 12 лет.
Ему было 12 лет.
СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. В заповеднике близ австралийского города
«К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру скончался в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем», — сказано в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.
Кенгуру с сильно развитой мускулатурой стал известным в интернете в 2015 году, года сотрудники заповедника в
Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северная территория. Куда его привез руководитель и основатель Крис Барнс, спасший детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру близ
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