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11:49 (мск), источник: ТАСС

В Австралии сообщили о смерти «самого известного в мире» кенгуру

Ему было 12 лет.

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СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. В заповеднике близ австралийского города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, несколько лет назад ставший звездой соцсетей из-за необычайно развитых мускулов. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook в понедельник.

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«К сожалению, Роджер — самый известный в мире кенгуру скончался в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем», — сказано в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.

Кенгуру с сильно развитой мускулатурой стал известным в интернете в 2015 году, года сотрудники заповедника в Алис-Спрингс опубликовали первые фотографии двухметрового Роджера. Видеоролик, в котором кенгуру рвет передними лапами жестяные ведра стал вирусным и принес Роджеру популярность.

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Всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северная территория. Куда его привез руководитель и основатель Крис Барнс, спасший детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру близ Алис-Спрингс, в котором сегодня обитают тысячи животных.

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