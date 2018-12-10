Неожиданные открытия в созвездии Тельца: как рождаются планеты
Астрономы исследовали молодые звезды в созвездие Тельца и попытались выяснить, как из протопланетных дисков формируются будущие планеты и другие небесные тела.
Астрономы исследовали молодые звезды в созвездие Тельца и попытались выяснить, как из протопланетных дисков формируются будущие планеты и другие небесные тела.
Изучая молодые звезды в созвездии Тельца, астрономы пытаются понять, как развивалась наша собственная Солнечная система. Примерно 4,6 миллиарда лет назад она представляла собой вихрь из газа и пыли, окружающий новорожденное солнце. На ранних стадиях развития этот так называемый «протопланетный диск» не обладал
Этот сценарий формирования Солнечной системы ученые основывают на данных, собранных в результате наблюдения за более молодыми звездами. С помощью массива ALMA в пустыне Атакама в Чили (в настоящее время он состоит из 45 радиоантенн) астрономы отобрали в созвездие Тельца 32 звезды, окруженные протопланетными дисками. В ходе наблюдений стало понятно, что 12 из них (а это почти 40%) обладают характерными протопланетными дисками, в которых заметны промежутки — их можно объяснить присутствием зарождающихся планет.
Это очень интересно. Статистика по экзопланетам говорит, что
Супер-Землии Супер-Нептуны— самый распространенный тип таких планет. И впервые эти данные совпали с результатами фактических наблюдений протопланетных дисков.
Хотя большинство протопланетных дисков выглядят как однородные, похожие на блины объекты, лишенные
У астрономов была гипотеза, что цвет дисков могут изменять не зарождающиеся планеты, а изменение химического состава пылевых частиц в ответ на колебания магнитных полей. Однако исследователи внимательно изучили все данные и пришли к выводу, что никаких связей между магнитными полями и разрывами внутри дисков не наблюдается. В итоге, проанализировав «дырчатую» структуру дисков, они пришли к выводу: видимые разрывы и искажения полотна диска — это результат формирования новых планет.
Только у двух из 32 дисков обнаружились зачатки
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