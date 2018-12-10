Шедевральная ошибка: дорогие подделки картин, на которых «погорели» музеи

Источник: РИА "Новости"

РИА Новости вспоминает самые дорогостоящие ошибки экспертов и музеев.

«Падение Икара»

Одна из самых известных картин Брейгеля и единственное его полотно на мифологический сюжет, «Падение Икара» существует в двух версиях. Обе находятся в Брюсселе — одна в Музее Ван Бюрена, вторая — в Королевском музее изящных искусств. Последняя появилась в продаже в 1912 году. На холсте не было даты и подписи, но искусствоведы, проанализировав технику живописи, приписали работу Брейгелю.

Королевский музей приобрел полотно. Вскоре эксперты обратили внимание на ряд композиционных несоответствий, которые вряд ли мог допустить опытный художник. Скептицизм усилился, когда в 1951 году бельгийский коллекционер Ван Бюрен обзавелся почти идентичной картиной, на которой изображен отец Икара — Дедал.

Только 60 лет спустя исследователи Доминик Аллар и Кристина Кюрри смогли провести инфракрасный анализ картины из Королевского музея Брюсселя и обнаружили, что под живописным слоем находится черновой набросок, который, очевидно, использовали при копировании.

Эксперты окончательно утвердились во мнении, что оба полотна были созданы во второй половине XVI века и представляют собой копии неизвестных художников с оригинала Брейгеля, который не сохранился.

«Лес»

Один из самых успешных фальсификаторов в истории искусства — немецкий самоучка Вольфганг Бельтраччи. Своего первого «Пикассо» он создал в 1965 году за один день. Ему было тогда 14 лет. Потом Бельтраччи успешно копировал художников всех школ — от старых мастеров до немецких модернистов. Его работы продавались на ведущих аукционах.

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Но в начале нулевых удача отвернулась от предприимчивого дельца. Бельтраччи подделал картину немецкого сюрреалиста Макса Эрнста «Лес». Подлинность полотна подтвердил бывший директор Центра Помпиду в Париже Вернес Спайс, которого считали главным специалистом по Эрнсту. Даже вдова художника назвала «Лес» одной из лучших работ мужа.

Сначала полотно приобрела швейцарская фирма за 2,3 миллиона долларов, а в 2006 году — французский издатель Даниэль Филипаччи за семь миллионов. Обман Бельтраччи вскрылся, когда купивший одну из подделок фонд провел экспертизу. В ходе судебного разбирательства Бельтраччи обвинили еще по 14 случаям и приговорили к шести годам тюрьмы.

«Христос в Эммаусе»

Подделками в стиле Яна Вермеера прославился голландский художник и арт-дилер Хан ван Меегерен. Самой прибыльной для него стала картина «Христос в Эммаусе», которую он продал в 1937 году галерее в Роттердаме за шесть миллионов долларов. Вероятно, галеристов успокоило то, что в Национальной галерее в Лондоне есть картина с похожим названием — «Ужин в Эммаусе». Правда, написал ее не голландец Вермеер, а итальянец Караваджо.

Удачный обман позволил Меегерену купить дом в Ницце, где он сделал еще несколько подделок Вермеера. Одну из работ — «Христос и грешница» — приобрел Герман Геринг. После Второй мировой Меегерена попросили вернуть картину предыдущему «хозяину». Арт-дилер не смог объяснить, где он взял Вермеера для Геринга, и был отдан под суд за измену.

Во избежание пожизненного срока ему пришлось признаться в подделках. Но даже после этого эксперты продолжали сомневаться: картины были выполнены на очень высоком уровне.

В качестве доказательства Меегерен сделал еще одну фальшивку. В итоге «лже-Вермеера» приговорили к году тюрьмы.

«В ресторане»

Подобные истории происходят и в наши дни, когда, казалось бы, технологии должны максимально защищать искусствоведов от ошибки. В 2009 году коллекционер из Петербурга Андрей Васильев купил картину русского авангардиста Бориса Григорьева за 250 тысяч долларов. Экспертизу полотна под названием «В ресторане» провела бывший куратор отдела искусства XX века Русского музея Елена Баснер, автор запатентованного метода выявления подделок.

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Однако, когда коллекционер привез картину на выставку в московскую галерею, возникли подозрения. Оказалось, что еще до продажи полотно проходило независимую экспертизу во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря и было признано сомнительным. В 2011 году, когда в Русском музее проходила выставка Бориса Григорьева, выяснилось, что там хранится оригинал приобретенного Васильевым рисунка под названием «Парижское кафе».

Возмущенный коллекционер обратился в полицию, против Елены Баснер возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Разбирательство тянулось несколько лет, но в 2016 году Баснер оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

«Одалиска»

Истории с подделками разрушают репутацию не только экспертов, но и крупнейших аукционных домов. Так, в 2005 году с молотка Christie’s ушла картина Бориса Кустодиева «Одалиска». Российский предприниматель Виктор Вексельберг отдал за полотно рекордную для этого художника сумму — 2,9 миллиона долларов (в ходе торгов стоимость в 7,6 раза превысила максимальный эстимейт).

Вердикт был единодушным: Christie’s продали подделку 1920−1950 годов, причем не очень качественную. Неизвестный автор старался использовать мотивы и художественные приемы Кустодиева, но ему не хватило мастерства.

Экспертизу провели специалисты Русского музея, Третьяковской галереи и Центра имени Грабаря.