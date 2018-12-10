Шедевральная ошибка: дорогие подделки картин, на которых «погорели» музеи
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. В Вене с аншлагом проходит масштабная выставка Питера
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. В Вене с аншлагом проходит масштабная выставка Питера
РИА Новости вспоминает самые дорогостоящие ошибки экспертов и музеев.
Одна из самых известных картин Брейгеля и единственное его полотно на мифологический сюжет, «Падение Икара» существует в двух версиях. Обе находятся в Брюсселе — одна в Музее Ван Бюрена, вторая — в Королевском музее изящных искусств. Последняя появилась в продаже в 1912 году. На холсте не было даты и подписи, но искусствоведы, проанализировав технику живописи, приписали работу Брейгелю.
Королевский музей приобрел полотно. Вскоре эксперты обратили внимание на ряд композиционных несоответствий, которые вряд ли мог допустить опытный художник. Скептицизм усилился, когда в 1951 году бельгийский коллекционер Ван Бюрен обзавелся почти идентичной картиной, на которой изображен отец Икара — Дедал.
Эксперты окончательно утвердились во мнении, что оба полотна были созданы во второй половине XVI века и представляют собой копии неизвестных художников с оригинала Брейгеля, который не сохранился.
Один из самых успешных фальсификаторов в истории искусства — немецкий самоучка Вольфганг Бельтраччи. Своего первого «Пикассо» он создал в 1965 году за один день. Ему было тогда 14 лет. Потом Бельтраччи успешно копировал художников всех школ — от старых мастеров до немецких модернистов. Его работы продавались на ведущих аукционах.
Но в начале нулевых удача отвернулась от предприимчивого дельца. Бельтраччи подделал картину немецкого сюрреалиста Макса Эрнста «Лес». Подлинность полотна подтвердил бывший директор Центра Помпиду в Париже Вернес Спайс, которого считали главным специалистом по Эрнсту. Даже вдова художника назвала «Лес» одной из лучших работ мужа.
Сначала полотно приобрела швейцарская фирма за 2,3 миллиона долларов, а в 2006 году — французский издатель Даниэль Филипаччи за семь миллионов. Обман Бельтраччи вскрылся, когда купивший одну из подделок фонд провел экспертизу. В ходе судебного разбирательства Бельтраччи обвинили еще по 14 случаям и приговорили к шести годам тюрьмы.
Подделками в стиле Яна Вермеера прославился голландский художник и
Удачный обман позволил Меегерену купить дом в Ницце, где он сделал еще несколько подделок Вермеера. Одну из работ — «Христос и грешница» — приобрел Герман Геринг. После Второй мировой Меегерена попросили вернуть картину предыдущему «хозяину».
В качестве доказательства Меегерен сделал еще одну фальшивку. В итоге «лже-Вермеера» приговорили к году тюрьмы.
Подобные истории происходят и в наши дни, когда, казалось бы, технологии должны максимально защищать искусствоведов от ошибки. В 2009 году коллекционер из Петербурга Андрей Васильев купил картину русского авангардиста Бориса Григорьева за 250 тысяч долларов. Экспертизу полотна под названием «В ресторане» провела бывший куратор отдела искусства XX века Русского музея Елена Баснер, автор запатентованного метода выявления подделок.
Однако, когда коллекционер привез картину на выставку в московскую галерею, возникли подозрения. Оказалось, что еще до продажи полотно проходило независимую экспертизу во Всероссийском художественном
Возмущенный коллекционер обратился в полицию, против Елены Баснер возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Разбирательство тянулось несколько лет, но в 2016 году Баснер оправдали в связи с отсутствием состава преступления.
Истории с подделками разрушают репутацию не только экспертов, но и крупнейших аукционных домов. Так, в 2005 году с молотка Christie’s ушла картина Бориса Кустодиева «Одалиска». Российский предприниматель Виктор Вексельберг отдал за полотно рекордную для этого художника сумму — 2,9 миллиона долларов (в ходе торгов стоимость в 7,6 раза превысила максимальный эстимейт).
Экспертизу провели специалисты Русского музея, Третьяковской галереи и Центра имени Грабаря.
Замять скандал с «Одалиской» Christie’s не удалось. Аукционный дом тянул с возвратом денег за картину три года, и клиент обратился в Верховный суд Лондона. Спустя еще два года слушаний суд постановил расторгнуть сделку и вернуть деньги за полотно.