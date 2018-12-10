Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

По словам экспертов, предпочтение стоит отдавать продуктам, в составе которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов. Также не стоит забывать, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами, и детям их давать не рекомендуется. Кроме того, по их словам, леденцовая карамель и сладости с содержанием алкоголя не предназначены для детского питания.