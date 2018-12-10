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09:40 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков на новый год. Об этом 10 декабря сообщается на сайте ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

По словам экспертов, предпочтение стоит отдавать продуктам, в составе которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов. Также не стоит забывать, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами, и детям их давать не рекомендуется. Кроме того, по их словам, леденцовая карамель и сладости с содержанием алкоголя не предназначены для детского питания.

Помимо этого отмечается, что если внутри подарка находится игрушка, то она должна быть в специальной упаковке, предназначенной для контакта с пищей.

В ведомстве рекомендовали в качестве сладкого подарка купить печенье, шоколадные конфеты, зефир или пастилу.

8 декабря в «Роскачестве» посоветовали тщательнее выбирать икру. Эксперты призвали россиян уделить особое внимание сроку годности продукта и его составу, поскольку на прилавках могут оказаться подделки.

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