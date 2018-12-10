Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
«Уронила телефон в воду и погибла»: скончалась чемпионка РФ
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Татьяна Навка стала крестной мамой
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Миллионер Керимов рассказал, за что избил подругу
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
Певец, пропавший на 4 года без объяснений, кардинально изменился
"Как в кино попал": россиянин об увиденном в США
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
20Кто убил Кеннеди
10:22 (мск), источник: Mail Новости

102-летняя бабушка стала самым старым парашютистом в мире

Ирен заявляет, что это не последний ее прыжок.

Наверх

Австралийка Ирен О'Ши попала в Книгу рекордов Гиннеса после того, как совершила прыжок с парашютом в Лангхорн-Крик на юге страны.

Скорость полета составила 220 километров в час.

Это третий прыжок, на который женщина отважилась в таком преклонном возрасте. Впервый она прыгнула в 2016 году в свой 100-й день рождения. Через год она повторила прыжок.

В начале декабря женщина, родившаяся 30 мая 1916 года, заявила своей семье, что не боится предпринять и третью попытку.

«Я чувствовала себя нормально, примерно так же, как и в предыдущие разы», — сказала она.

Бабушка, которая все еще водит авто, живет сама и не носит очков, побила рекорд Кеннета Мейера из Нью-Джерси, который на 21 день моложе О'Ши и совершил свой прыжок в прошлом году.

О'Ши надеется, что это не последний ее прыжок. «Возможно, я прыгну в следующем году, и если я проживу достаточно долго, то прыгну и в 105 лет», — сказала она.

Австралийка сообщила, что прыгнула с парашютом не для рекорда, а чтобы собрать пожертвования для исследования болезни моторных нейронов. Ее дочь Шелаг умерла от этой болезни в возрасте 67 лет.

Читайте также:

Пашинян заявил, что гордится «могучим народом» Армении
Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера
Американцы обвинили Россию во лжи про комплекс «Пересвет»
В Иркутске экс-милиционер осужден за 60 убийств
Врачам и учителям запретят принимать любые подарки, кроме цветов
Конгрессмен: Трамп сядет в тюрьму по окончании срока полномочий
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
5 проектов, в которые никто не верил Начать в гараже и заработать миллиарды.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как дизайнеры украсили свой дом к новогодним праздникам
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Дети
Татьяна Навка стала крестной мамой Фигуристка поделилась радостной новостью с подписчиками.
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь