102-летняя бабушка стала самым старым парашютистом в мире

Австралийка Ирен О'Ши попала в Книгу рекордов Гиннеса после того, как совершила прыжок с парашютом в Лангхорн-Крик на юге страны.

Скорость полета составила 220 километров в час.

Это третий прыжок, на который женщина отважилась в таком преклонном возрасте. Впервый она прыгнула в 2016 году в свой 100-й день рождения. Через год она повторила прыжок.

В начале декабря женщина, родившаяся 30 мая 1916 года, заявила своей семье, что не боится предпринять и третью попытку.

«Я чувствовала себя нормально, примерно так же, как и в предыдущие разы», — сказала она.

Бабушка, которая все еще водит авто, живет сама и не носит очков, побила рекорд Кеннета Мейера из Нью-Джерси, который на 21 день моложе О'Ши и совершил свой прыжок в прошлом году.

О'Ши надеется, что это не последний ее прыжок. «Возможно, я прыгну в следующем году, и если я проживу достаточно долго, то прыгну и в 105 лет», — сказала она.

Австралийка сообщила, что прыгнула с парашютом не для рекорда, а чтобы собрать пожертвования для исследования болезни моторных нейронов. Ее дочь Шелаг умерла от этой болезни в возрасте 67 лет.