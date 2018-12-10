Ученые рассказали, как выжить в «Игре престолов»

Конечно, подобное открытие не станет сюрпризом для постоянных зрителей сериала или читателей книг. С другой стороны, мы выделили несколько менее очевидных факторов, которые влияют на выживание героев, что позволит нам подумать на тот счет кто доживет до конца последнего сезона. Рейдар Лайстэд университет Макуори в Сиднее (Австралия)

Сериал «Игра престолов» телеканала HBO, снятый по мотивам книг Джорджа Мартина, стал во многом известен и популярен благодаря тому, что каждый сезон большое число его ключевых героев умирает или теряет свой статус или значимость в обществе. Каждый год зрители и телеэксперты гадают, кого в следующий раз «убьют» сценаристы, а кому удастся выжить или «воскреснуть» в новом обличье.

Математики каждый год пытаются составить подобные прогнозы, используя различные реальные примеры подобных сообществ, члены которых могут исчезнуть за очень короткое время. К примеру, два года назад ученые из Венгрии назвали наиболее вероятных «победителей» этой киносаги, используя теорию графов и аналог социальных сетей.

Лайстэд и его коллега Бенджамин Браун подошли к этой проблеме с несколько другой стороны. Они представили себе перипетии истории «Игры престолов» как своеобразную эпидемию «травм», подавляющее большинство которых заканчивалось смертью персонажа.

Соответственно, как у каждой вспышки болезни, у этого процесса должны быть своеобразные факторы риска, которые или способствуют скорейшему исчезновения очередного героя со сцены, или наоборот, помогают ему продержаться на экранах ТВ максимально долго.

К примеру, математиков заинтересовало то, как социальное положение, пол, род занятий, тип религии и вассальные связи влияли на вероятность гибели персонажей.

Для раскрытия этих связей они составили подробные «карты личностей» для всех 330 героев киносаги, и проанализировали манеру их гибели. Как оказалось, очень большое число персонажей — около 15% из них — погибало в первые же минуты после попадания на экран. Лишь половине из них удалось продержаться в сериале более 30 часов.

Сильнее всего на вероятность выживания, как отмечают исследователи, влияли два фактора — пол персонажа и его уровень лояльности. В среднем, лишь половина женщин погибла к началу текущего сезона «Игры престолов», тогда как для мужчин этот показатель равен 75%. Аналогичным образом, герои, предававшие сюзерена и переходившие на службу к новому правителю, выживали в два раза чаще.

Что интересно, социальный статус в итоге не сильно влиял на вероятность гибели персонажа, что характерно для реальной жизни и многих других художественных произведений. Изначально благородные герои действительно гибли реже, чем простолюдины, однако к концу прошлого сезона ситуация выровнялась.

Интереснее всего на выживание персонажей играл другой фактор, не связанный непосредственно с их биографией — значимость их роли. Парадоксальным образом, чаще всего гибли не герои «актеров третьего плана», а персонажи «среднего уровня», которые появлялись на экране не постоянно, но достаточно часто.