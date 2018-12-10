Ученые рассказали, как выжить в «Игре престолов»
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Конечно, подобное открытие не станет сюрпризом для постоянных зрителей сериала или читателей книг. С другой стороны, мы выделили несколько менее очевидных факторов, которые влияют на выживание героев, что позволит нам подумать на тот счет кто доживет до конца последнего сезона.
Сериал «Игра престолов» телеканала HBO, снятый по мотивам книг Джорджа Мартина, стал во многом известен и популярен благодаря тому, что каждый сезон большое число его ключевых героев умирает или теряет свой статус или значимость в обществе. Каждый год зрители и телеэксперты гадают, кого в следующий раз «убьют» сценаристы, а кому удастся выжить или «воскреснуть» в новом обличье.
Математики каждый год пытаются составить подобные прогнозы, используя различные реальные примеры подобных сообществ, члены которых могут исчезнуть за очень короткое время. К примеру, два года назад ученые из Венгрии назвали наиболее вероятных «победителей» этой киносаги, используя теорию графов и аналог социальных сетей.
Лайстэд и его коллега Бенджамин Браун подошли к этой проблеме с несколько другой стороны. Они представили себе перипетии истории «Игры престолов» как своеобразную эпидемию «травм», подавляющее большинство которых заканчивалось смертью персонажа.
Соответственно, как у каждой вспышки болезни, у этого процесса должны быть своеобразные факторы риска, которые или способствуют скорейшему исчезновения очередного героя со сцены, или наоборот, помогают ему продержаться на экранах ТВ максимально долго.
К примеру, математиков заинтересовало то, как социальное положение, пол, род занятий, тип религии и вассальные связи влияли на вероятность гибели персонажей.
Сильнее всего на вероятность выживания, как отмечают исследователи, влияли два фактора — пол персонажа и его уровень лояльности. В среднем, лишь половина женщин погибла к началу текущего сезона «Игры престолов», тогда как для мужчин этот показатель равен 75%. Аналогичным образом, герои, предававшие сюзерена и переходившие на службу к новому правителю, выживали в два раза чаще.
Что интересно, социальный статус в итоге не сильно влиял на вероятность гибели персонажа, что характерно для реальной жизни и многих других художественных произведений. Изначально благородные герои действительно гибли реже, чем простолюдины, однако к концу прошлого сезона ситуация выровнялась.
Интереснее всего на выживание персонажей играл другой фактор, не связанный непосредственно с их биографией — значимость их роли. Парадоксальным образом, чаще всего гибли не герои «актеров третьего плана», а персонажи «среднего уровня», которые появлялись на экране не постоянно, но достаточно часто.
Все эти факторы, как отметил Лайстэд, помогли ему составить свой собственный прогноз на то, кто выживет, а кто умрет в концовке сериала. Ученые пообещали опубликовать его ближе к апрелю следующего года, когда начнется показ последнего сезона «Игры престолов».