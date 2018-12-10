Киркоров выступил за участие Бузовой в конкурсе «Евровидение-2019»

Источник: РИА "Новости"

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о возможном участии Ольги Бузовой в «Евровидении-2019», где она может выступить в качестве конкурсантки от России. По мнению 51-летнего артиста, телеведущая обладает необходимыми качествами для достижения успеха в главном музыкальном конкурсе Европы.

В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа,

— передает слова Киркорова «СтарХит».

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14—18 мая будущего года. Решение о том, кто будет защищать честь России в состязании, примет специальное экспертное жюри.

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В 2018 году страну на «Евровидении» представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в конкурсе еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на территории Украины. Тогда, однако, выступлению артистки в музыкальном состязании помешал скандал — Самойлову, с раннего возраста прикованную к инвалидной коляске, попросту не пустили на Украину. Причиной данного решение украинских властей стало посещение девушкой Крыма уже после референдума на полуострове. В итоге России в том году на «Евровидении» не было.

Уже в 2018-м конкурс принимала Португалия — и подобных проблем у Самойловой не возникло. Но, к сожалению, выступить удачно Юлии не удалось: артистка, исполнявшая песню «I Won’t Break» («Я не сломаюсь»), осталась без финала, чего ранее с представителями страны не случалось ни разу в истории. Победу на «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта Барзилай, впечатлившая зрителей композицией «Toy» («Игрушка»).

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Вскоре после провала Самойлова призналась, что хотела отказаться от поездки на конкурс еще на этапе подготовки.

«У меня были мысли отказаться от “Евровидения”, особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла, — заявила она. — Возможно, мои представления были слишком смутными. Но я подумала, что смогу справиться с этой задачей».

В то же время она подчеркнула, что не жалеет об участии в «Евровидении».

«И все-таки это моя мечта — пусть наивная, но я шла к ней. И я рада, что в моей жизни это произошло», — приводит ее слова ТАСС.

По словам Самойловой, критика в ее адрес началась еще до выступления на конкурсе.

«У меня было много свободного времени, и я обращала внимание на эти комментарии. Почему была такая реакция? Наверное, это был маятник: сначала было слишком много положительных эмоций, теперь должен быть противовес», — заключила певица.

Что касается Бузовой, то свое намерение принять участие в «Евровидении-2019» она обозначила еще в ходе минувшей весны.

О желании выступить на песенном конкурсе Ольга заявила на фоне неудачного результата Самойловой, выразив мнение, что Юлия «была слабой участницей без опыта и уверенности». Тогда же Бузова заявила, что Россия бы не осталась без финала, выступи от страны на конкурсе она сама.

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Возможное участие российской звезды в «Евровидении» среди прочих прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что негативно относится к «рептилоидам из “Дома-2” в любых своих реинкарнациях». Вместе с тем Милонов отметил, что Бузова является лучшей кандидаткой в сравнении с израильтянкой Барзилай.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная, — цитирует депутата “Пятый канал”. — Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса».