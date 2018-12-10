Российским туристам на Хайнане ищут обратные рейсы

Источник: AP 2018

Сотни россиян третий день не могут вылететь с курорта на китайском острове Хайнань. Авиакомпания «ИрАэро» отказалась вывозить людей до тех пор, пока туроператор «Жемчужная река» не покроет долг в несколько миллионов долларов. Как сообщили в российском МИДе, Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для возвращения российских туристов домой. Но пострадавших может стать больше. Сейчас на Хайнане находятся полторы тысячи клиентов туроператора. Кто виноват в этой ситуации? И могут ли туристы требовать компенсацию? Об этом — Анастасия Парфенова и Елена Иванова.

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Отпуск подходит к концу, заканчиваются деньги и срок визы, а самолета до сих пор нет. В такую ситуацию попали больше 700 российских туристов в Китае. Время ожидания в отеле для них оплатили, а вот проблему с вылетом решить не могут. Житель Самары Егор попробовал выехать из страны сам. И у него не получилось, потому что виза была групповой: «Мы даже нашли билеты, хотели через Гонконг улететь в Москву, но у нас оформлена групповая виза, мы прикреплены к общей массе, отдельно мы улететь не можем. Чтобы сделать эту визу, нужно обратиться, чтобы открепиться и получить китайскую визу на выезд. Эта виза делается два дня еще дополнительно».

Причина всему — спор между туроператором «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро».

Перевозчик утверждает, что ему задолжали $2 млн. По словам туроператора, долгов нет, авиакомпания просто не может найти исправный самолет.

В любом случае, авиакомпания должна вывезти людей, несмотря на финансовые разногласия, отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина: «Я могу предположить, что авиакомпания “ИрАэро” возила туристов “Жемчужной реки” на Хайнань в долг. Никто их не заставлял это делать. Они могли бы их не вывозить с неоплаченными рейсами».

Если у туристов есть на руках обратные билеты, авиакомпания обязана их вернуть обратно. Если у туристов нет на руках обратных билетов, авиакомпании все равно обязаны вернуть их обратно, потому что не надо было вывозить их из страны за границу с неоплаченными рейсами. Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

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Но вот как раз ситуация с билетами пока не ясна. Туроператор заявляет, что они есть у всех его клиентов, которые сейчас находятся в Китае. Но некоторые туристы утверждают обратное. И это предстоит выяснить, ведь отправлять россиян за границу без обратных билетов туроператору запрещает закон, говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Пока у туроператора и перевозчика не идет определенный диалог, туроператор размещает туристов в отеле и ищет варианты с другими авиакомпаниями, которые готовы оказать ему поддержку. Туристов за рубеж без обратных билетов отправлять нельзя. В случае, если турист выехал туда без обратного билета, это уже нарушение законодательства. Было это так или не было, должны разбираться органы контроля».

В ближайшие дни с Хайнаня должны вылететь еще несколько сотен российских туристов, клиентов «Жемчужной реки». В зависимости от того, насколько долго они будут ждать своих рейсов, россияне смогут рассчитывать на немалые компенсации, отметил юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов: «По закону авиакомпания, если она задержала вылет в рамках Монреальской конвенции, она попала на 300−400 тыс. руб. за каждого пассажира. Это работает, если авиакомпания зарегистрирована в зоне конвенции. Это Россия и другие страны Европы».

Кстати, игроки рынка заметили, что финансовая ответственность «Жемчужной реки» застрахована всего на 20 млн руб. И если компания вдруг объявит о банкротстве, ее клиенты получат очень небольшие возмещения.

Впрочем, представители туроператора недавно заявили, что нашли инвестора в Китае. Как ожидается, он вложит 100 млн в развитие программы полетов на Хайнань.