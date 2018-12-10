Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
«Уронила телефон в воду и погибла»: скончалась чемпионка РФ
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
5-летняя дочь Пугачевой оказалась копией ее бабушки (фото)
У 43-летней Навки появилась еще одна дочь
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
«Уронила телефон в воду и погибла»: скончалась чемпионка РФ
Убивший в РФ 60 женщин получил 2й пожизненный срок
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Массовые отставки в Пенсионном фонде РФ: что происходит
15-летняя чемпионка погибла, уронив телефон в воду
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
12:40 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российским туристам на Хайнане ищут обратные рейсы

Почему клиенты «Жемчужной реки» не могут покинуть остров.

Наверх
Источник: AP 2018

Сотни россиян третий день не могут вылететь с курорта на китайском острове Хайнань. Авиакомпания «ИрАэро» отказалась вывозить людей до тех пор, пока туроператор «Жемчужная река» не покроет долг в несколько миллионов долларов. Как сообщили в российском МИДе, Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для возвращения российских туристов домой. Но пострадавших может стать больше. Сейчас на Хайнане находятся полторы тысячи клиентов туроператора. Кто виноват в этой ситуации? И могут ли туристы требовать компенсацию? Об этом — Анастасия Парфенова и Елена Иванова.

Читайте также
Глава Ростуризма не исключил новых банкротств туроператоров

Отпуск подходит к концу, заканчиваются деньги и срок визы, а самолета до сих пор нет. В такую ситуацию попали больше 700 российских туристов в Китае. Время ожидания в отеле для них оплатили, а вот проблему с вылетом решить не могут. Житель Самары Егор попробовал выехать из страны сам. И у него не получилось, потому что виза была групповой: «Мы даже нашли билеты, хотели через Гонконг улететь в Москву, но у нас оформлена групповая виза, мы прикреплены к общей массе, отдельно мы улететь не можем. Чтобы сделать эту визу, нужно обратиться, чтобы открепиться и получить китайскую визу на выезд. Эта виза делается два дня еще дополнительно».

Причина всему — спор между туроператором «Жемчужная река» и авиакомпанией «ИрАэро».

Перевозчик утверждает, что ему задолжали $2 млн. По словам туроператора, долгов нет, авиакомпания просто не может найти исправный самолет.

В любом случае, авиакомпания должна вывезти людей, несмотря на финансовые разногласия, отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина: «Я могу предположить, что авиакомпания “ИрАэро” возила туристов “Жемчужной реки” на Хайнань в долг. Никто их не заставлял это делать. Они могли бы их не вывозить с неоплаченными рейсами».

Если у туристов есть на руках обратные билеты, авиакомпания обязана их вернуть обратно. Если у туристов нет на руках обратных билетов, авиакомпании все равно обязаны вернуть их обратно, потому что не надо было вывозить их из страны за границу с неоплаченными рейсами.
Ирина Тюрина
пресс-секретарь Российского союза туриндустрии
Читайте также
Сам себе туроператор. Как организовать тур и не испортить отдых

Но вот как раз ситуация с билетами пока не ясна. Туроператор заявляет, что они есть у всех его клиентов, которые сейчас находятся в Китае. Но некоторые туристы утверждают обратное. И это предстоит выяснить, ведь отправлять россиян за границу без обратных билетов туроператору запрещает закон, говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Пока у туроператора и перевозчика не идет определенный диалог, туроператор размещает туристов в отеле и ищет варианты с другими авиакомпаниями, которые готовы оказать ему поддержку. Туристов за рубеж без обратных билетов отправлять нельзя. В случае, если турист выехал туда без обратного билета, это уже нарушение законодательства. Было это так или не было, должны разбираться органы контроля».

В ближайшие дни с Хайнаня должны вылететь еще несколько сотен российских туристов, клиентов «Жемчужной реки». В зависимости от того, насколько долго они будут ждать своих рейсов, россияне смогут рассчитывать на немалые компенсации, отметил юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов: «По закону авиакомпания, если она задержала вылет в рамках Монреальской конвенции, она попала на 300−400 тыс. руб. за каждого пассажира. Это работает, если авиакомпания зарегистрирована в зоне конвенции. Это Россия и другие страны Европы».

Кстати, игроки рынка заметили, что финансовая ответственность «Жемчужной реки» застрахована всего на 20 млн руб. И если компания вдруг объявит о банкротстве, ее клиенты получат очень небольшие возмещения.

Впрочем, представители туроператора недавно заявили, что нашли инвестора в Китае. Как ожидается, он вложит 100 млн в развитие программы полетов на Хайнань.

Проблемы у клиентов «Жемчужной реки» возникают не впервые. В конце ноября туристы также застряли на Хайнане на сутки из-за поломки самолета, который должен был вернуть их в Россию.

Читайте также: Что делать, если ваш туроператор разорился

 В какой роли Путин отказался выступать на G20
Катар уходит из ОПЕК+. Последствия ждут и Россию
Кремль опроверг причастность России к протестам во Франции
Перевод денег через иностранные электронные сервисы ограничат
Как один из самых густонаселенных островов стал «призраком»
Российским регионам определили специализации на ближайшие 7 лет
Обездровленная деревня: как российские села выживают зимой
Полет на Марс сократит жизнь его участников на 2,5 года
Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
Экс-участница «Дома 2» пытается попасть в группу Serebro Дарья Друзьяк прошла первый этап кастинга в коллектив
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Уроки 171
Что подорожает с 1 января 2019 года 161
Фотографии Австралии 153
ваша книга 144
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь