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13:44 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: 252 млн лет назад Земля почти умерла

Наша планета уже переживала внезапное потепление ранее, и это уничтожило на ней почти все живое.

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Источник: РИА "Новости"

Процессы, которые переживала Земля в конце Пермского периода около 250 млн лет назад, могут быть сопоставимы с нынешним глобальным потеплением, утверждают ученые.

В тот период погибло 96% всех существующих видов, это было худшее вымирание за всю историю Земли. Оно длилось несколько тысяч лет — всего мгновение с позиции геологии.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые из Вашингтонского университета описали, как именно в конце Пермского периода погибла почти вся морская фауна. По их словам, глобальное потепление лишило океаны кислорода, необходимого для поддержания жизни.

В общих чертах об этих процессах известно давно. Считается, что в Сибири происходило массовое извержение вулканов. Они выделяли в атмосферу огромное количество углекислого газа, создавая парниковый эффект. Температура воды на поверхности океанов поднялась примерно на 8 градусов Цельсия, убив многих живых существ, а других — постепенно лишив кислорода.

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При этом вымерли прежде всего обитатели холодных вод, не успев адаптироваться. Животные в тропических морях оказались более стойкими, поскольку уже частично приспособились к высоким температурам.

Свои выводы ученые сделали на основе компьютерного моделирования, результаты которого полностью совпали с их гипотезой.

Результаты исследования, комментируют ученые, должны послужить предупреждением для всего мира. Ведь сейчас в результате изменения климата океан снова теряет кислород. За последние 50 лет его уровень понизился на 2%.

Если выбросы углекислого газа в атмосферу останутся на сегодняшнем уровне, уже к 2300 году океан снова потеплеет на 8 градусов, как это случилось 252 млн лет назад.

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