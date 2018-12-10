Эмпатия может вернуть бывших наркоманов к зависимости

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Об этом они рассказали на ежегодной встрече Американского колледжа нейропсихофармакологии, сообщает пресс-релиз на портале EurekAlert!

Сначала ученые из Университета Миннесоты приучили мышей, что в одном углу клетки они могут получить инъекцию физраствора, в другом — морфина. Мышь выбирала сторону, и ей вводили одно из этих веществ. Так продолжалось несколько дней.

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Затем мышам в обоих углах клетки стали вводить только соленый раствор, чтобы создать условия «принудительного лечения». После этого каждой «зависимой» мыши показали испуганную соседку, чтобы вызвать стресс. Потом зависимых мышей сразу же поместили в клетку, где им предлагали выбор между морфином и соленым раствором. Мыши, которые проявляли беспокоились больше, чаще предпочитали морфин.

Но чтобы отличить простое возвращение к зависимости от того, которое вызвано эмпатией, ученые дали некоторым зависимым мышам окситоцин, действие которого связывают с повышением доверия и эмпатии. После этого мыши стали больше беспокоиться из-за страха других и стали выбирать морфин еще чаще.