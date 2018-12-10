Четверть врачей в России получали указания навязывать платные услуги

Источник: РИА "Новости"

В Липецкой области такие директивы получали половина медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%.

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О случаях навязывания платных услуг известно 19,8% респондентов. 57,6% опрошенных полагают, что доля платных медуслуг в государственных больницах и поликлиниках в 2018 году выросла. Противоположного мнения придерживается 7,2%, остальные не думают, что их число изменилось.

В ОНФ считают, что объем платной помощи в государственных клиниках растет в связи с кадровым дефицитом и низкими тарифами ОМС. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в правительстве работают над тем, чтобы остановить рост платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях.