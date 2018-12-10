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15:23 (мск), источник: Mail Новости

Датский «викинг» развенчал миф о бодибилдерах

И влюбил в себя публику еще больше.

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Бодибилдер Сорен Фалби из Дании был расстроен, увидев в сети мем со своей фотографией. На фото спортсмен выглядит, как настоящий грозный викинг с впечатляющими мышцами и кубиками пресса. Шутники подписали снимок: «Он обижает твою маму. Что ты сделаешь?».

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Фалби — профессиональный тренер, который работает со многими бодибилдерами. Он очень часто сталкивается с предубеждениями и стереотипами о бодибилдинге. Если человек большой и сильный, говорит он, многие считают его грозным и опасным.

Но Сорен обладает не только мощным телом, но и отличным чувством юмора. Он решил ответить шутникам и опубликовал в соцсетях сразу несколько фотографий.

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«Я никогда не обижаю ничьих мам. Я до смерти люблю свою маму, и она убьет меня, если я когда-нибудь обижу женщину», — подписал он снимок, на котором сидит в обнимку со своей родительницей.

Еще на одном фото Фалби доказывает, что не такой уж он и огромный. По крайней мере, по сравнению со своим домашним любимцем — псом по имени Один.

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Ну, а чтобы добить публику окончательно, бодибилдер сфотографировался в наряде своей девушки, показав тем самым, что очень далек от образа «брутального мачо».

«Иногда, когда я возвращаюсь домой, Мален разгуливает в моих спортивках и худи. Когда я спрашиваю ее, зачем она берет мои вещи, Мален отвечает: “Все твое — мое, детка”. Так вот, Мален, все что твое — мое», — пошутил он.

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