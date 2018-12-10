Открыта масштабная благотворительная акция «Рубль в день»

Источник: РИА "Новости"

В завершение Года добровольца и волонтера в России и в преддверии нового года в сети запустили масштабную благотворительную акцию «Рубль в день». Ее цель — увеличить в два раза число людей, делающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды.

Каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций.

Акцию поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум.

К акции присоединяются все новые известные актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены, популярные блогеры и представители благотворительных организаций по всей России. Их обращения можно найти по хештегу #рубльвдень.

По словам соучредителя благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского, «большинство россиян не поддерживают благотворительные фонды в их борьбе с социальными проблемами регулярно. А именно регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям системно и эффективно решать социальные проблемы, планировать свою деятельность, привлекать на работу специалистов, покупать лекарства и все необходимое для подопечных и знать, что завтра те не останутся без помощи.

Согласно опросу, проведенному в августе 2018 года, 90% россиян за последние 12 месяцев хотя бы один раз отозвались на просьбу о помощи (включая подачу милостыни и пожертвования напрямую конкретным людям), но при этом только 3% оформили регулярное пожертвование в пользу какой-либо благотворительной организации. Мы хотим в 2019 году увеличить число россиян, ежемесячно поддерживающих благотворительные фонды, в два раза — до 6% населения.

Есть два варианта участия в акции «Рубль в день».

Можно поделиться в социальных сетях этим видео с хештегом #рубльвдень, а в описании к нему рассказать, что весь следующий год вы будете жертвовать 1 рубль в день в один или несколько фондов, призвать друзей сделать то же самое и разместить ссылку: nuzhnapomosh.ru/365.