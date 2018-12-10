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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

NASA и «Роскосмос» ответили на призывы спасти Железного человека

NASA и «Роскосмос» отреагировали на просьбы фанатов Marvel спасти Железного человека, который в новом трейлере «Мстителей 4» дрейфует в космосе без еды и воды.

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Ролик вышел 8 ноября и набрал 289 миллионов просмотров за сутки. Увидев бедственное положение Тони Старка, поклонники фильма решили попросить о помощи в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В NASA посоветовали прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Если это не сработает, то стоит использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках Железного человека, добавили в ведомстве.

В «Роскосмосе» ответили во «ВКонтакте», что «супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони» при помощи секретных разработок.

В соцсетях поклонники Marvel предупредили, что скоро Железный человек может остаться без кислорода и пригрозили наведаться в штаб-квартиру NASA.

«Привет, NASA. могли бы вы, пожалуйста, спасти Тони Старка. Он застрял где-то в открытом космосе, и его запасы еды и воды закончились четыре дня назад, а его запасы кислорода истощаются. Мы не знаем, сколько еще осталось, прежде чем он отключится, пожалуйста».
«Это я стучу в штаб-квартиру NASA, если они не спасут моего парня Тони Старка».
«"Роскосмос", NASA ничего не делает для спасения Тони Старка? Поэтому я прошу, может вы этим займетесь. Он будет для вас ценным союзником. В последний раз, когда мы слышали о нем, он дрейфовал в космосе без еды и воды. Он — последняя надежда Земли».
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