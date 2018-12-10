NASA и «Роскосмос» ответили на призывы спасти Железного человека

Ролик вышел 8 ноября и набрал 289 миллионов просмотров за сутки. Увидев бедственное положение Тони Старка, поклонники фильма решили попросить о помощи в соцсетях.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hA6hldpSTF8?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В NASA посоветовали прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Если это не сработает, то стоит использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках Железного человека, добавили в ведомстве.

В «Роскосмосе» ответили во «ВКонтакте», что «супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони» при помощи секретных разработок.