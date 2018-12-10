NASA и «Роскосмос» ответили на призывы спасти Железного человека
NASA и «Роскосмос» отреагировали на просьбы фанатов Marvel спасти Железного человека, который в новом трейлере «Мстителей 4» дрейфует в космосе без еды и воды.
NASA и «Роскосмос» отреагировали на просьбы фанатов Marvel спасти Железного человека, который в новом трейлере «Мстителей 4» дрейфует в космосе без еды и воды.
Ролик вышел 8 ноября и набрал 289 миллионов просмотров за сутки. Увидев бедственное положение Тони Старка, поклонники фильма решили попросить о помощи в соцсетях.
В NASA посоветовали прослушать центр управления миссиями на предмет позывного «Мстители, у нас проблемы». Если это не сработает, то стоит использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках Железного человека, добавили в ведомстве.
В «Роскосмосе» ответили во «ВКонтакте», что «супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони» при помощи секретных разработок.
В соцсетях поклонники Marvel предупредили, что скоро Железный человек может остаться без кислорода и пригрозили наведаться в