Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Бурджанадзе: Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Массовые отставки в Пенсионном фонде РФ: что происходит
15-летняя чемпионка погибла, уронив телефон в воду
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
16:42 (мск), источник: РИА Новости

Роструд пояснил порядок выплаты новогодних премий

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Роструд пояснил порядок выплат премий накануне завершения года, в ведомстве рассказали РИА Новости, в каких случаях работодатель обязан дать премию, а когда такой обязанности нет.

Наверх

В Роструде напомнили, что премия, как стимулирующая выплата, является одной из составных частей зарплаты, которая направлена исключительно на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности, и зависит от заинтересованности в этом работодателя и его экономического состояния.

«Из содержания статей 57, 135 ТК РФ следует, что установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат является исключительной прерогативой работодателя», — подчеркнули в ведомстве.

В Роструде также отметили, что Трудовой кодекс не устанавливает обязательных требований о наличии у работодателя систем премирования, а также о выплате обязательной ежемесячной премии.

«Вместе с тем, если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он уже обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии, и нарушение отдельных положений такого локального нормативного акта может повлечь наступление административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ», — заявили в Роструде.

По информации ведомства, выплата премии может стать обязательной, например, при закреплении такого требования в соглашении, заключенном по результатам социального партнерства на соответствующем уровне; при установлении системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Установление права на получение премии в зависимости от надлежащего выполнения трудовых обязанностей не может являться нарушением прав работника, добавили в ведомстве. При начислении премии работодатель может закрепить условия ее полного лишения или снижения ее размера, например, в зависимости от наличия дисциплинарного проступка.

Читайте также
Как выглядит новогодняя столица России (фото)

Установление критериев для лишения или снижения премии относится к компетенции работодателя, за исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в соглашении или в обязательном для работодателя документе, устанавливающем системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.

Аналогичная ситуация и с установлением размеров премии.

«Премии и иные поощрительные выплаты начисляются за результаты труда, достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет осуществлена оценка показателей. Таким образом, сроки выплаты работникам стимулирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или иной период, могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом», — сообщили в Роструде.

Так, если положением о премировании установлено, что выплата премии за определенный период, например за месяц, осуществляется в месяце, следующем за отчетным, или указан конкретный срок ее выплаты, а по итогам работы за год — в марте следующего года или также указана конкретная дата, то это не будет нарушением требований части 6 статьи 136 ТК РФ.

«Работник может обратиться лично, а также направить индивидуальные и коллективные обращения в Роструд и его территориальные органы о нарушении работодателем трудовых прав. В случае выявления основания для проведения проверки будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Читайте также: Врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки кроме цветов

 'Мы видим агонию': освобождение России уже началось
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
Киев засекретил план следования судов через Керченский пролив
Крупнейшему городу Азии предсказали скорую катастрофу
Датский «викинг» развенчал миф о бодибилдерах (фото)
NASA и «Роскосмос» ответили на призывы спасти Железного человека
«Одноклассники» выбрали лучший фильм и песню 2018 года
Зачем в Британии ставят зеркальные фигуры в лесах и на пляжах
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой Рушана Валиева исполнила песню «Мало половин»
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Дети
5-летняя дочь Пугачевой оказалась копией ее бабушки (фото) Примадонна поделилась архивным семейным снимком.
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь