Роструд пояснил порядок выплаты новогодних премий

В Роструде напомнили, что премия, как стимулирующая выплата, является одной из составных частей зарплаты, которая направлена исключительно на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности, и зависит от заинтересованности в этом работодателя и его экономического состояния.

«Из содержания статей 57, 135 ТК РФ следует, что установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат является исключительной прерогативой работодателя», — подчеркнули в ведомстве.

В Роструде также отметили, что Трудовой кодекс не устанавливает обязательных требований о наличии у работодателя систем премирования, а также о выплате обязательной ежемесячной премии.

«Вместе с тем, если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он уже обязан соблюдать закрепленный в ней порядок и условия выплаты премии, и нарушение отдельных положений такого локального нормативного акта может повлечь наступление административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ», — заявили в Роструде.

По информации ведомства, выплата премии может стать обязательной, например, при закреплении такого требования в соглашении, заключенном по результатам социального партнерства на соответствующем уровне; при установлении системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Установление права на получение премии в зависимости от надлежащего выполнения трудовых обязанностей не может являться нарушением прав работника, добавили в ведомстве. При начислении премии работодатель может закрепить условия ее полного лишения или снижения ее размера, например, в зависимости от наличия дисциплинарного проступка.

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Установление критериев для лишения или снижения премии относится к компетенции работодателя, за исключением случаев, когда, например, условия премирования определены в соглашении или в обязательном для работодателя документе, устанавливающем системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.

Аналогичная ситуация и с установлением размеров премии.

«Премии и иные поощрительные выплаты начисляются за результаты труда, достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет осуществлена оценка показателей. Таким образом, сроки выплаты работникам стимулирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, год или иной период, могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом», — сообщили в Роструде.

Так, если положением о премировании установлено, что выплата премии за определенный период, например за месяц, осуществляется в месяце, следующем за отчетным, или указан конкретный срок ее выплаты, а по итогам работы за год — в марте следующего года или также указана конкретная дата, то это не будет нарушением требований части 6 статьи 136 ТК РФ.

«Работник может обратиться лично, а также направить индивидуальные и коллективные обращения в Роструд и его территориальные органы о нарушении работодателем трудовых прав. В случае выявления основания для проведения проверки будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.