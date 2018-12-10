Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО вводит корабли в Азов, отвечая РФ за Украину - эксперт
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Дочь Владимира Машкова показала редкое фото его внучек
Психолог рассказал, как правильно разговаривать с сыновьями
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Финал Кубка Либертадорес спасла сумасшедшая концовка
В России снова лидирует команда, играющая плохо. Это закономерно
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Не потянул: Порнозвезда Беркова ушла от актера Стоянова - причины
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Массовые отставки в Пенсионном фонде РФ: что происходит
15-летняя чемпионка погибла, уронив телефон в воду
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
16:20 (мск), источник: Известия

Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм и песню 2018 года

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги онлайн-премии «Самый ОК».

Наверх
Источник: Одноклассники

Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляцию, блог и онлайн-концерт 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей «Одноклассников» со всей России и из-за рубежа.

Подборка
Аквамен, Щелкунчик, Гринч: 20 самых ожидаемых фильмов зимы

Фильмом года пользователи назвали «Гоголь. Вий», лучшим сериалом стал «Полицейский с Рублевки» на ТНТ. Лучшим хитом пользователи сочли песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», шоу — «Голос» на «Первом канале», а онлайн-концертом — трансляцию фестиваля «Новая Волна». Трансляцией года, по версии «Одноклассников, стали прямые эфиры с Зимних олимпийских игр в Пхенчхане, а блогером года — актер Евгений Кулик.

В пресс-службе соцсети отметили, что голосование в равной степени охватило все возрастные группы. Половину от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24−35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет — их было порядка 10% от общего числа.

В число номинантов премии попали самые популярные проекты у пользователей «Одноклассников» в 2018 году. Лучшие фильмы, сериалы и шоу были выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались в соцсети.

Победители онлайн-премии «Самый ОК» получат памятные статуэтки от «Одноклассников», а их официальные группы в соцсети — специальные отметки, которые выделят их для пользователей.

В конце ноября сообщалось, что «Одноклассники» (ОК) на презентации OK Update представили специальную платформу для создателей контента, а также рассказала подробности создания собственного сериала.

Читайте также: Семилетний мальчик возглавил рейтинг блогеров с самым высоким заработком

 Вектор газа: строительство «Северного потока - 2» идет по плану
Обездровленная деревня: как российские села вынуждены замерзать зимой
Киев засекретил план следования судов через Керченский пролив
Крупнейшему городу Азии предсказали скорую катастрофу
NASA и «Роскосмос» ответили на призывы спасти Железного человека
Датский «викинг» развенчал миф о бодибилдерах (фото)
Четверть врачей в РФ получали указания навязывать платные услуги
Загитова ответила диванным критикам
Найдено тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера
Спорт
Топор уже не нужен. Итоги первого этапа Кубка мира по биатлону Сборная России — вполне конкурентоспособная команда, а работать над ошибками предстоит решительно всем лидерам
Hi-Tech
Официально! Первый «дырявый» смартфон (фото) А еще у него основная камера на 48 мегапикселей.
Авто
Самый долгий авиаперелет: рассказываем, как это происходит «Сингапурские авиалинии» представили уникальный метод лечения авиафобии — самый протяженный в мире пассажирский рейс
Кино
«Голос»: подопечная Шнурова сорвала овации, перепев хит Бузовой Рушана Валиева исполнила песню «Мало половин»
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Названы главные проблемы жителей российских городов
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Самые необычные дома, которые появятся в Москве
Популярные темы на «Детях»
Уроки 190
Что подорожает с 1 января 2019 года 173
Фотографии Австралии 169
ваша книга 146
Леди
6 идей для маникюра на Новый год Давай определимся с тем, какой маникюр ты выберешь к Новому году. Мы нашли интересные варианты с оленями, звездочками и даже пирсингом.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь