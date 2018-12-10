Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм и песню 2018 года
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги
Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляцию, блог и
В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей «Одноклассников» со всей России и
Фильмом года пользователи назвали «Гоголь. Вий», лучшим сериалом стал «Полицейский с Рублевки» на ТНТ. Лучшим хитом пользователи сочли песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», шоу — «Голос» на «Первом канале», а
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В число номинантов премии попали самые популярные проекты у пользователей «Одноклассников» в 2018 году. Лучшие фильмы, сериалы и шоу были выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались в соцсети.
Победители
В конце ноября сообщалось, что «Одноклассники» (ОК) на презентации OK Update представили специальную платформу для создателей контента, а также рассказала подробности создания собственного сериала.