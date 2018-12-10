Запрыгнуть в улетающий самолет. Куда недорого поехать на Новый год
До Нового года осталось всего три недели, а
До Нового года осталось всего три недели, а
Для тех, кто хочет встретить Новый год за границей, но не успел спланировать путешествие, мы выбрали пять направлений с авиабилетами не дороже 12 тысяч рублей в оба конца.
Германия считается родиной рождественских ярмарок. В декабре даже в небольших немецких городках развешивают гирлянды, ставят палатки с глинтвейном, сладостями, елочными игрушками и другими подарками.
Дешевле всего на Новый год ехать в Берлин — 9800 рублей за прямой перелет по маршруту «туда-обратно» (с 25 декабря по 1 января, в стоимость включена ручная кладь). В столице Германии выгоднее снимать апартаменты — неделя проживания в отдельной квартире со всеми удобствами обойдется в 28 тысяч рублей за двоих. Если семи дней в Берлине покажется много, отсюда на автобусе можно съездить в Лейпциг (время в пути 3,5 часа, стоимость билета около 750 рублей в один конец) или в Дрезден (2 — 2,5 часа и 750 рублей за билет).
Еще одно недорогое немецкое направление — Мюнхен. Билеты из Москвы и обратно обойдутся за 11700 рублей (с 26 декабря по 5 января). Рейс прямой, в стоимость включена ручная кладь. Здесь жилье дешевле, чем в Берлине — апартаменты на 10 ночей обойдутся в 35000 рублей. Но из Мюнхена, кстати, можно съездить в Австрию (Инсбрук) или в Швейцарию (Цюрих). Билеты на автобус обойдутся в 600 рублей (в один конец, время в пути около 2 часов) и 1200 рублей (в один конец, время в пути — 3,5 часа) соответственно.
Самые дешевые авиабилеты на Новый год — с возвращением 1 января. Наверное, перевозчики руководствуются тем, что не всякий пассажир сможет поднять себя утром первого дня года и собрать вещи.
Например, прямые билеты из Москвы в Будапешт и обратно сейчас можно купить за 5700 рублей (в стоимость включена ручная кладь). Туда — 24 декабря, обратно — 1 января, да еще и в 5 утра, но зато можно не ложиться спать после празднования и сразу поехать в аэропорт (только позаботьтесь заранее о такси).
На наши даты в Будапеште можно арендовать апартаменты за 26200 тысяч рублей.
Вот несколько идей, куда можно съездить из Будапешта: городок Эгер со старинным замком, купальнями и винодельнями. Или уютный Сентендре, который считается художественной столицей Венгрии (так много здесь музеев и галерей). Или символ Венгрии — озеро Балатон.
Еще один дешевый вариант с возвращением в Москву 1 января — Ларнака. Прямые билеты с вылетом 25 декабря по маршруту «туда-обратно» можно купить за 7200 рублей (в стоимость включена небольшая ручная кладь).
За неделю можно объехать весь остров — увидеть бухту
Недельное проживание на Кипре в среднем обойдется в 15 — 20 тысяч рублей (все зависит от того, сколько дней вы проведете в каждом городе. Самые высокие цены — в Лимассоле и Пафосе).
Если не смущает перелет с пересадкой, на Новый год можно отправиться в Италию (а там, напомним, в декабре — январе наступает сезон распродаж).
Например, билеты из Москвы в Милан сейчас продаются за 11200 рублей (с 27 декабря по 4 января, короткие пересадки в Цюрихе).
Проживание в Милане обойдется в 29,5 тысяч рублей за восемь ночей (апартаменты недалеко от центра города). Но восьми дней в Милане может оказаться много, отсюда можно поехать, например, в Турин (2 часа в пути, стоимость билета на автобус — от 350 рублей), или в Геную (2 часа в пути, стоимость билета на автобус — от 900 рублей), или во Флоренцию (3,5 часа в пути, стоимость билета на автобус — от 750 рублей).
Другой недорогой перелет по маршруту «Москва — Венеция — Москва» с 26 декабря по 5 января за 11300 рублей (пересадки в Цюрихе). На Венецию хватит 2 — 3 дня (находиться здесь дольше — накладно). Арендовать апартаменты можно за 21000 рублей на три ночи. А остальные дни отпуска можно провести, например, в Вероне (билет на автобус стоит 750 рублей, а время в пути всего 1,5 часа. Ночь в трехзвездочной гостинице обойдется в 4000 рублей), или съездить в соседнюю Словению. Автобус до Любляны идет 4 часа, а стоит от 1150 рублей. В словенской столице снять номер в гостевом доме можно за 3500 — 4000 рублей за ночь.
В Варшаву прямые билеты (да еще и с багажом) стоят 11200 рублей (с 26 декабря по 2 января). А проживание — 18800 рублей за апартаменты в центре города.
Если недельного отдыха в Варшаве покажется много, отсюда можно съездить в другие города, например, в Краков — бывшую столицу Польши. Здесь сохранился исторический центр, который был одним из первых объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В центре Кракова можно найти жилье от 3000 рублей за ночь. Билет на автобус из Варшавы в Краков стоит от 550 рублей, а время в пути составляет 4,5 — 5 часов.