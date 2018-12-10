«Вояджер-2» официально вышел в межзвездную среду, заявили в НАСА

Источник: NASA

Два зонда-близнеца, «Вояджер-1» и «Вояджер-2», были запущены в 1977 году в рамках проекта по изучению планет-гигантов и окраин Солнечной системы. Аппараты собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, открыли несколько новых спутников этих планет.

Пока «Вояджер-1» остается самым далеким от Земли космическим аппаратом. Он находится на расстоянии 145 астрономических единиц, 21,6 миллиарда километров, от Солнца. На его борту находится также знаменитая золотая пластинка с записью звуков Земли и посланием для внеземного разума.

За последние три года специалисты НАСА и не связанные с агентством ученые несколько раз заявляли, что «Вояджер-1» уже вышел в межзвездную среду, после чего за этим следовали серии опровержений и повторных доказательств.

Подобные «фальстарты», как объясняет Ричардсон, были связаны с тем, что плазменный датчик PLS, способный зафиксировать выход в межзвездную среду, поломался на борту «Вояджера-1» еще в 1980 году. Это заставляло научную команду миссии судить о том, близок ли зонд к выходу из гелиосферы, «пузыря» плазмы солнечного ветра, по косвенным данным с других приборов.

Официально НАСА объявило об этом знаменательном событии в сентябре 2013 года. По текущим представлениям ученых, «Вояджер-1» покинул гелиосферу в конце августа 2012 года, на расстоянии в 120 астрономических единиц от светила.

Аналогичные заявления появлялись и в отношении «Вояджера-2». Многие ученые говорили о том, что он покинул пределы гелиосферы уже летом или осенью этого года, однако эти предположения быстро опровергались НАСА благодаря работающему прибору PLS. Последнее из таких опровержений было озвучено всего месяц назад, 9 ноября этого года.

Сегодня, как сообщил Эд Стоун, бессменный руководитель миссии с 1977 года, «Вояджер-2» окончательно перешагнул через этот порог и вышел в межзвездную среду. На этом, как подчеркнул ветеран космоса, его миссия не завершается. По сути, зонд обрел вторую жизнь, получив возможность собрать и отправить на Землю первые данные по свойствам межзвездной среды.

По его словам, «Вояджер-2» сейчас находится на расстоянии в 18 миллиардов километров от Земли, и только месяц назад PLS перестал фиксировать направленный поток частиц, составляющий основу солнечного ветра. Аналогичные сдвиги произошли в показаниях трех других приборов, измеряющих силу магнитных полей, а также число космических лучей высокой и низкой энергии.

Сейчас, как отмечает Стоун, его команда продолжает вести наблюдения для окончательного подтверждения этого факта. Если ситуация не изменится, то тогда НАСА заявит, что «Вояджер-2» официально покинул гелиосферу 5—6 ноября 2018 года.